Tin cảnh báo mưa dông ở miền núi, trung du Bắc Bộ và dự báo thời tiết ngày 10/5

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin cảnh báo mưa rào và dông ở miền núi, trung du Bắc Bộ, có nơi mưa to đến rất to, đồng thời dự báo thời tiết cả nước trong ngày 10/5.

Ngày 10/5, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Trong khi mưa dông xảy ra trên diện rộng hơn ở Bắc Bộ thì Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày trước khi mưa dông xuất hiện trở lại vào chiều tối và đêm.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/5

Ngày 10/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm. Tại khu vực đồng bằng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ dao động 26-30°C.

Đêm 10 và ngày 11/5, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng mở rộng vùng ảnh hưởng. Nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36°C.

Ngày 10/5, miền Bắc nhiều nơi mưa lớn. Ảnh minh họa: Ngô Nhung.

Trạng thái nắng nóng ở Nam Bộ được dự báo sẽ giảm dần khi từ chiều tối và tối 10/5, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Dù giúp hạ nhiệt nhưng các cơn dông chuyển mùa tại Nam Bộ cũng thường đi kèm gió giật mạnh, sét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, dồn về chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/5

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, trong đó, đồng bằng mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32°C, phía Nam có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông nắng nóng diện rộng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.