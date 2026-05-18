Dự báo thời tiết ngày 18/5: Mưa lớn ở nhiều nơi

Ngày 18/5, mưa lớn tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước, nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Ngày 18/5, hầu hết khu vực trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông cũng như ngập lụt, lũ quét, sạt lở do mưa lớn.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/5

Theo đó, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ mưa rất to trên 100 mm.

Mưa rào và dông rải rác cũng là thời tiết chủ đạo ở Tây Bắc Bộ, Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, lượng mưa dao động 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Tuy nhiên, mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm.

Ngày 18/5, nhiều nơi mưa lớn, nguy cơ tái diễn ngập lụt. Ảnh: Minh họa.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Cũng như các khu vực trên, mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tập trung chủ yếu lúc chiều, tối, ngày mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/5

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn vào chiều và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C, vùng ven biển 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.