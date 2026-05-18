Cận cảnh cầu thuộc dự án 250 tỷ xây xong 'chỉ để ngắm'

|
Cầu Tây An 1 và Tây An 2 thuộc tuyến đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng. Dự án được triển khai từ tháng 4/2020, với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, trước đây do UBND huyện Duy Xuyên (cũ) làm chủ đầu tư, sau khi sáp nhập địa giới hành chính được chuyển về TP Đà Nẵng quản lý.
|
Riêng cầu Tây An 1 (dài 307 m) và cầu Tây An 2 (dài 79 m) nằm cách nhau 200 m, vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty TNHH Thanh Tùng, Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Minh Khang.
|
Hai cây cầu là hạng mục trọng điểm trên tuyến dài hơn 4 km, kết nối khu vực Nam Phước với các vùng lân cận, liên thông Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14H. Dù phần cầu đã hoàn thiện từ hơn 2 năm trước, hệ thống đường dẫn vẫn chưa đồng bộ nên công trình chưa thể khai thác.
|
Theo ghi nhận, khu vực hai cây cầu vắng bóng công nhân, máy móc. Hai đầu cầu chưa được đấu nối, người dân buộc phải đi đường vòng hoặc sử dụng các lối tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
|
Việc công trình "đứng hình" suốt nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa lũ.
|
Mới đây, UBND TP Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện hàng loạt các cây cầu trên địa bàn thành phố, trong đó có cầu Tây An 1 và Tây An 2.
|
Theo đó, đối với cầu Tây An 1 và Tây An 2, UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, khối lượng bồi thường và giải phóng mặt bằng đã thực hiện. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ trì phối hợp với UBND các xã Nam Phước, Duy Xuyên cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại theo quy định; bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai thi công các hạng mục còn lại.
|
Lãnh đạo thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bảo đảm quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.