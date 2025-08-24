Bão số 5 gây mưa lớn ở Hà Nội, có nơi trên 200 mm

Dù chỉ nằm ở rìa xa cơn bão nhưng do vùng mây rộng, Hà Nội vẫn có mưa trong 2 ngày 25-26/8 với lượng mưa 70-150 mm, cá biệt có nơi trên 200 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong ngày 24/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu xa trước bão, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện theo đợt ở một số nơi, ít khả năng có mưa kéo dài.

Trong hai ngày 25-26/8, khi bão đổ bộ đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, những vùng mây dông rìa phía bắc cơn bão sẽ gây ra mưa dông cho thành phố Hà Nội với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hà Nội có thể đón mưa to do bão trong 2 ngày 25-26/8.

Trong đó, khu vực phía tây và phía nam của thành phố, dự báo mưa lớn hơn với lượng mưa 70-150 mm, có nơi trên 200mm. Khu vực phía bắc và trung tâm thành phố, mưa ít hơn một chút, phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vào 9h ngày 24/8, bão số 5 chỉ còn cách Nghệ An khoảng 605 km, cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía đông. So với lúc 7h sáng nay, bão tiếp tục mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Điều đáng lo ngại những giờ qua, bão đi chậm lại một chút với tốc độ khoảng 15 km/h, điều này khiến cho bão có thêm thời gian bổ sung năng lượng và có thể tiếp tục mạnh lên.

Dự báo ngay đêm nay, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Về mưa, vùng ảnh hưởng bao gồm toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa đến Huế. Trọng tâm mưa là Thanh Hoá đến Huế.

Dự báo từ chiều nay, những ổ mây dông rìa phía tây cơn bão bắt đầu gây mưa rải rác cho ven biển miền Bắc và Thanh Hoá - Huế. Từ đêm nay, mưa gia tăng, kéo dài đến hết ngày 26/8.

Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm chỉ trong 3 giờ khiến nước lên nhanh, dẫn đến ngập úng sâu.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8 có mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 250 mm.