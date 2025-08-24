Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Kajiki cách Quảng Trị 340 km, đạt cấp 14 và có thể mạnh thêm

  • Chủ nhật, 24/8/2025 22:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bão số 5 Kajiki đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cách Quảng Trị khoảng 340 km và dự báo có thể mạnh thêm, khả năng đổ bộ miền Trung vào trưa, chiều mai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 410 km, cách Hà Tĩnh khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 340 km về phía Đông.

Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Nguồn: NCHMF.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200 km, cách Hà Tĩnh khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Lúc này, cường độ bão duy trì cấp 14, giật 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Dự báo khoảng trưa và chiều mai, tâm bão số 5 Kajiki sẽ trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị.

Khoảng 19h ngày 25/8, bão số 5 trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Cường độ bão giảm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật 14.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị,

Lúc 19h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực biên giới Thái Lan - Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần.

Miền Bắc, miền Trung hứng đợt mưa lớn do bão. Ảnh minh hoạ: Anh Trí.

Ttừ nay đến 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Quảng Trị, Huế mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ mưa rất to trên 250 mm. Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Nguy cơ mưa to cục bộ với cường suất lớn trên 200 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Đêm 24/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 15-30 mm, có nơi mưa to trên 90 mm.

Từ đêm 26/8, mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa đến Huế giảm dần.

