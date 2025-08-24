Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lật thuyền trước lúc bão Kajiki đổ bộ, người phụ nữ ở Quảng Trị tử nạn

  • Chủ nhật, 24/8/2025 19:16 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Chiếc thuyền của hai ngư dân trú tỉnh Quảng Trị bị lật trong lúc đi đánh cá khiến một người tử nạn.

Chính quyền địa phương phối hợp với người dân tìm thấy thi thể người gặp nạn. Ảnh: Văn Nghĩa.

Lãnh đạo UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà T.T.X. (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).

Theo thông tin đầu, khoảng 13h ngày 24/8, bà X. cùng anh N.V.T. (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) chèo thuyền ra hồ Bàu Sen (xã Sen Ngư) đánh bắt cá. Lúc hai người đang kéo lưới ở giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. bị nước cuốn mất tích.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Để chủ động ứng phó bão Kajiki, trước đó, chính quyền địa phương tại Quảng Trị khuyến cáo người dân chằng chống nhà cửa cẩn thận, không ra sông, hồ đánh bắt cá, vớt củi trong thời điểm xảy ra mưa bão, lũ lụt, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17.

Vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 490km, cách Hà Tĩnh khoảng 460 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 400 km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Ông Lâm cho biết Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm qua cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 25km/h.

Vị chuyên gia cho hay trong 24 giờ tới, bão Kajiki di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20 km/h, cường độ có thể mạnh lên cấp 14 (tương đương cấp độ của bão Yagi năm 2024) và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15 (khả năng đạt cấp 15 khá thấp).

Khoảng trưa và chiều 25/8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Trị (khu vực Bắc Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An, theo nhận định của ông Lâm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm 8-10 m, biển động dữ dội.

Bão mạnh lên cuồng phong, lập Sở chỉ huy tiền phương

Vào chiều nay, bão số 5 đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17. Như vậy trong chưa đến hai ngày, bão tăng tới 7 cấp. Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập ở Nghệ An để ứng phó bão.

3 giờ trước

Hoãn, hủy loạt chuyến bay vì bão số 5

Vietnam Airlines và Vietjet cho biết có nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của thời tiết.

5 giờ trước

Bão số 5 gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

11 giờ trước

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/lat-thuyen-truoc-luc-bao-kajiki-do-bo-nguoi-phu-nu-o-quang-tri-tu-nan-ar961547.html

Nguyễn Vương/VTC News

Bão số 5 Kajiki Quảng Trị Bão Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Trị

      Quảng Trị
      • Diện tích: 4.739,8 km²
      • Dân số: 612.500
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 233
      • Biển số xe: 74

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý