Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hoãn, hủy loạt chuyến bay vì bão số 5

  • Chủ nhật, 24/8/2025 15:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vietnam Airlines và Vietjet cho biết có nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của thời tiết.

Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến an toàn bay. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay ở Quảng Bình, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8.

Cụ thể, tại sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TP.HCM và Huế sẽ bị hủy. Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24/8 và 25/8.

Hãng bay lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Đồng thời, hành khách có thể chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay của mình tại mục "Chuyến bay của tôi" trên website, ứng dụng điện thoại Vietjet Air hoặc liên hệ Vietjet tại sân bay nếu cần hỗ trợ.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu… Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành công văn khẩn về công tác phòng chống, ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (TP Huế). Ngoài ra, các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng ứng phó khi bão diễn biến bất thường.

Riêng với sân bay Vinh, Cục Hàng không yêu cầu đơn vị phụ trách khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chuẩn bị điều kiện để xử lý kịp thời sự cố công trình, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc được yêu cầu bố trí trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục cũng chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường phối hợp, theo dõi sát diễn biến bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không.

10 sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay từ Thanh Hóa đến Huế cùng nhiều cảng hàng không khác khẩn trương ứng phó bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

3 giờ trước

Công ty thuộc Sun Group muốn làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Liên danh có công ty con của Sun Group đề xuất làm tuyến đường BT dài 27,7 km nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội, đoạn đi qua Bắc Ninh.

6 giờ trước

Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký

Nhiều doanh nghiệp hàng không tuyển dụng các vị trí như nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ hành khách... khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

27:1612 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

chuyến bay bão số 5 bão Kajiki Bão Vietjet Air VNA Vietjet hàng không

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • VietJet Air

      VietJet Air

      Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

      • Thành lập: 2007
      • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
      • Mã cổ phiếu: VJC

      Website

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý