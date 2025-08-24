Công ty thuộc Sun Group muốn làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Liên danh có công ty con của Sun Group đề xuất làm tuyến đường BT dài 27,7 km nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội, đoạn đi qua Bắc Ninh.

Sân bay Gia Bình được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.960 ha, rộng hơn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Ảnh: Việt Hà.

Liên danh gồm CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả (công ty con của Sun Group) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đường nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh).

Theo tài liệu của doanh nghiệp, dự án có tổng mức đầu tư 47.607 tỷ đồng , được thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuyến đường dài khoảng 27,7 km, trong đó điểm đầu tuyến nằm tại nút giao phía đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình thuộc xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Điểm cuối nằm tại đầu cầu sông Đuống thuộc phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, giáp với địa phận xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Theo quyết định ngày 6/8 của Thủ tướng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình là công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Toàn tuyến dài 35 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng . Điểm đầu tại sân bay ở huyện Gia Bình, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với Vành đai 3 TP Hà Nội. Trong đó, đoạn đi qua địa phận TP Hà Nội đã được khởi công vào ngày 19/8.

Cách Hà Nội khoảng 40 km, sân bay Gia Bình dự kiến kết nối với Thủ đô và các tỉnh lân cận bằng nhiều quốc lộ, cao tốc và đường sắt Lào Cai - Hải Phòng. Ảnh: Việt Hà.

Về sân bay quốc tế Gia Bình, dự án vừa được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua. Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Tập đoàn Masterise. Theo kế hoạch, sân bay cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay có quy mô hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng . Xét theo diện tích, sân bay này rộng hơn Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Theo quy hoạch, Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác bao gồm tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay đạt khoảng khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.