Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hai dự án đường sắt trọng điểm quốc gia đang triển khai ra sao?

  • Thứ năm, 19/3/2026 12:28 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ những bước tiến mới nhất của 2 dự án đường sắt trọng điểm gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khởi công từ ngày 19/12/2025, hiện được triển khai đồng bộ. Đối với dự án thành phần 1 (hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), các nhà thầu đã bắt tay vào thi công tại 5 ga gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài và Hải Dương Nam.

Ở dự án thành phần 2 (xây dựng công trình), báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành bản đầu kỳ vào cuối tháng 3 này. Sau đó, hai bên Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiến hành thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ và thẩm định chung vào tháng 6 trước khi trình phê duyệt. Đáng chú ý, một số đoạn tuyến, đặc biệt là khu vực qua Hà Nội có giao cắt với dự án kết nối sân bay Gia Bình sẽ được ưu tiên hoàn thành thiết kế để khởi công sớm vào cuối năm nay, phục vụ Hội nghị APEC 2027.


Mô phỏng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: BXD.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng (khoảng 67 tỷ USD), dài hơn 1.540 km, nối Hà Nội - TP.HCM, đi qua 15 tỉnh, thành. Tuyến được xây dựng mới hoàn toàn, đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ trên 300 km/h, chủ yếu chở khách, dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào 2035.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long hoàn thiện hồ sơ mời thầu ngay trong tháng 3, tiến tới tổ chức lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II năm nay.

Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài gần 420 km, tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng, đã khởi công cuối năm 2025 và hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Tuyến có tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h trên trục chính, giảm xuống 80-120 km/h ở các đoạn nhánh và khu vực đô thị.


Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa: AI.

Với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng giao đơn vị này làm chủ quản thực hiện dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 đã được điều chỉnh, tổ hợp này sẽ có quy mô khoảng 250 ha, tọa lạc tại khu vực xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, TP Hà Nội. Bộ Xây dựng đã đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho dự án là gần 17.290 tỷ đồng.

Thông tin với Tiền Phong, ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR - cho biết, đơn vị đang nỗ lực phối hợp với các bộ ngành để có thể khởi công tổ hợp ngay trong cuối năm nay, nhằm phục vụ nhu cầu của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

https://tienphong.vn/hai-du-an-duong-sat-trong-diem-quoc-gia-dang-trien-khai-ra-sao-post1828471.tpo

Lộc Liên/ Tiền Phong

đường sắt Hà Nội Hải Phòng Lào Cai Hội nghị APEC 2027 Bộ xây dựng VNR Đường sắt Lào Cai

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý