Sân bay Gia Bình sẽ khai thác từ cuối năm 2026

Sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) chính thức khởi công ngày 19/8, dự kiến cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đã chính thức khởi công sáng 19/8. Ảnh: Việt Hà.

Đây là chia sẻ của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, tại lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) diễn ra sáng nay. Trong đó, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh sân bay quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

"Được định vị là sân bay lưỡng dụng, chiến lược cho vùng thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới", Đại tướng Quang nói thêm.

Với tinh thần khẩn trương, nỗ lực, cố gắng của các đơn vị chức năng trong lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian ngắn, Bộ trưởng cho biết các đơn vị thực hiện dự án đã hoàn thành khối lượng lớn công việc để tổ chức khởi công hôm nay.

“Chúng tôi xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng. Đến cuối năm 2026 đưa sân bay quốc tế Gia Bình bước đầu khai thác phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027", Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Song song, người đứng đầu ngành Công an cho biết sẽ quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án.

Để sân bay được khai thác hiệu quả khi đưa vào vận hành, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh, hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội vào cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Phối cảnh quy hoạch sân bay quốc tế Gia Bình. Ảnh: Chủ đầu tư.

Dự án sân bay Gia Bình có quy mô hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng . So với các sân bay khu vực phía Bắc và cả Việt Nam, sân bay Gia Bình nổi bật với 4 đường cất hạ cánh. Theo kế hoạch, diện tích sân bay này rộng hơn Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Công suất thiết kế dự kiến là 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nâng lên 50 triệu lượt khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trước đó, sân bay Gia Bình đã được khởi công ngày 10/12/2024, với mục đích ban đầu phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân Việt Nam, cách sân bay quốc tế Nội bài 40 km.

Đến nay, sân bay được điều chỉnh quy hoạch dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng, nhằm giảm tải cho sân bay Nội Bài và đáp ứng nhu cầu di chuyển của khu vực Đông Bắc. Với quy mô mở rộng, sân bay có thể khai thác nhiều máy bay lớn như tàu bay B777, B787, A350, A321 và các chuyên cơ, chuyên dùng khác.