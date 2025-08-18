Trăm nghìn tỷ khởi công sân bay lớn hơn Nội Bài, Tân Sơn Nhất dịp 19/8

1. Sân bay quốc tế Gia Bình : Với quy mô hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng , so với các sân bay khu vực phía Bắc và cả Việt Nam, sân bay Gia Bình nổi bật với 4 đường cất hạ cánh, quy mô sân đỗ tàu bay và diện tích sử dụng. Theo kế hoạch, diện tích sân bay này rộng hơn Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Công suất thiết kế dự kiến là 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nâng lên 50 triệu lượt khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Ảnh phối cảnh: Chủ đầu tư.

Trước đó, sân bay Gia Bình đã được khởi công ngày 10/12/2024, với mục đích ban đầu phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân Việt Nam, cách sân bay quốc tế Nội bài 40 km. Đến nay, sân bay được điều chỉnh quy hoạch dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng, nhằm giảm tải cho sân bay Nội Bài và đáp ứng nhu cầu di chuyển của khu vực Đông Bắc. Với quy mô mở rộng, sân bay có thể khai thác nhiều máy bay lớn như tàu bay B777, B787, A350, A321 và các chuyên cơ, chuyên dùng khác. Ảnh minh họa: Diệp Anh.

2. Nhà ga hành khách T2 - Sân bay quốc tế Cát Bi : Cũng trong dịp 19/8 này, ACV sẽ khởi công xây dựng nhà ga T2 sân bay Cát Bi (Hải Phòng) với 2 cao trình, tổng diện tích sàn 23.200 m2, vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng . Nhà ga được kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 4 cầu ống lồng dẫn khách, trong đó có 3 cầu ống code C, một cầu ống đôi để khai thác một máy bay code E hoặc cùng lúc 2 máy bay code C. Sau khi hoàn thành, công suất thiết kế dự kiến đáp ứng 5 triệu lượt khách/năm và có khả năng mở rộng lên 10 triệu lượt khách/năm vào năm 2030. Ảnh: Sân bay quốc tế Cát Bi.

Hiện, lưu lượng hành khách qua nhà ga T1 sân bay Cát Bi đã vượt xa công suất thiết kế ban đầu là 2 triệu lượt khách/năm, đang được nghiên cứu nâng cấp, mở rộng lên 3 triệu lượt khách/năm. Như vậy, dự kiến đến năm 2030, sân bay quốc tế Cát Bi sẽ đáp ứng 13 triệu lượt khách/năm. Song song, sân bay này cũng chú trọng nâng cao năng lực khai thác vận chuyển hàng hóa. Tháng 11/2024, sân bay Cát Bi đã khởi công nhà ga hàng hóa, với tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng , công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm và có khả năng mở rộng lên 250.000 tấn hàng hóa/năm, dự kiến đưa vào khai thác tháng 1/2026. Ảnh: Sân bay quốc tế Cát Bi.

3. Mở rộng Sân bay Cà Mau : Dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách, phục vụ khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương tại sân bay Cà Mau có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng , ACV làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành cuối tháng 10/2026, sân bay này sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long . Ảnh phối cảnh: ACV.

Hiện, sân bay Cà Mau chỉ đủ năng lực phục vụ các loại máy bay cỡ nhỏ như ATR72 (tối đa 90 chỗ) hoặc Embraer E190 (124 chỗ). Nhà ga hành khách hiện hữu có công suất thiết kế 200.000 lượt khách/năm. Trong nhiều năm qua, sân bay này chỉ khai thác tuyến bay duy nhất Cà Mau - TP.HCM bằng máy bay ATR72 của VASCO, tần suất một chuyến/ngày. Năm 2023, Bamboo Airways từng khai thác tuyến bay Cà Mau - Hà Nội bằng máy bay Embraer E190 nhưng đã tạm ngừng sau vài tháng vận hành. Ảnh: VASCO.

Ba dự án sân bay kể trên nằm trong danh sách 250 dự án, công trình lớn, trọng điểm quốc gia, đủ điều kiện khởi công, khánh thành ngày 19/8, nhằm chào mừng 80 năm Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong tổng số 250 dự án, có 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông; 44 dự án, công trình dân dụng - đô thị; 57 dự án, công trình công nghiệp; 36 dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 dự án, công trình nhà ở xã hội; 6 dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn; 3 dự án, công trình văn hóa, thể thao; 12 dự án, công trình giáo dục; 10 dự án, công trình y tế; 1 dự án, công trình quốc phòng.