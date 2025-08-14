Cục Hàng không chỉ đạo 'nóng' về giá vé máy bay dịp 2/9

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay đảm bảo bán vé với giá đúng quy định trong dịp cao điểm lễ 2/9. Ảnh: NIA.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị ngành hàng không dân dụng về công tác đảm bảo phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp cao điểm này Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ.

Với các hãng hàng không, cơ quan quản lý yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Các hãng cần chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không - du lịch (combo) gắn với các sự kiện chính trị - văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch - vận chuyển trong dịp nghỉ lễ.

Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways cần thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Các hãng cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đảm bảo khai thác tối đa năng lực đội tàu bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên…); quán triệt toàn bộ các bộ phận, nhân viên tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tận tâm, chu đáo, lịch sự, niềm nở trong phục vụ hành khách.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, đảm bảo giá bán đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in, khuyến khích hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh.

Cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của hãng đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài hoặc bị hủy; hạn chế việc dừng khai thác tàu bay với lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến với lý do của hãng hàng không.

Các sân bay thực hiện nghiêm quy định an toàn bay. Áp dụng giải pháp điều hành giảm ùn tắc tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Cần bố trí đủ nhân lực, duy trì chế độ trực, theo dõi sát hoạt động bay và báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường.