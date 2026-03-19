Quyền Chủ tịch ACV vừa được bổ nhiệm là ai?

Ông Lê Văn Khiên - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật (là người đại diện Nhà nước) sở hữu hơn 240 triệu cổ phần, tương đương 11,22% vốn tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật, thay ông Vũ Thế Phiệt vừa miễn nhiệm chức Chủ tịch ACV hôm 17/3.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt cùng ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc ACV. Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.



Ông Lê Văn Khiên. Ảnh: ACV.

Ông Lê Văn Khiên năm nay 53 tuổi, có trình độ thạc sĩ công trình thủy lợi. Ông Khiên là người đại diện Nhà nước sở hữu hơn 240 triệu cổ phần, tương đương 11,22% vốn tại ACV.

Xuất phát điểm của ông Khiên là cán bộ kỹ thuật của Công ty Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi I Nam Hà - nay là Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà từ tháng 9/1996 - 6/1999.

Từ tháng 7/1999 - 4/2000, ông Khiên là cán bộ kỹ thuật Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Từ tháng 5/2000 - 11/2004, ông Khiên làm cán bộ Kỹ thuật Công ty TNHH Giao thông Nam Định - nay là Công ty CP Tasco. Từ tháng 12/2004 - 12/2005, ông Khiên là chuyên viên Phòng Xây dựng cơ bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

Đến tháng 1/2006 - 9/2008, ông Khiên là chuyên viên rồi chuyên viên chính Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 10/2008 - 10/2019, ông là chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Từ tháng 11/2019 - 7/2021, ông Khiên giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Đến tháng 7/2021, ông Khiên về công tác tại ACV và giữ chức thành viên Hội đồng quản trị ACV.

Ông Khiên được bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 27/7/2021 cùng với bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, ông Nguyễn Tiến Việt. Năm 2021 cũng là năm Hội đồng quản trị ACV tăng số lượng từ 4 lên 7 người. Trong năm 2021, ACV chi quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, ban kiểm soát gần 16 tỷ đồng .

Ông Khiên vào hội đồng quản trị từ tháng 7/2021 nhưng là thành viên không điều hành, Gần đây, khi ACV xảy ra biến động lớn về nhân sự cấp cao thì ông Lê Văn Khiên mới được nhắc đến nhiều hơn.

Hôm 2/2, ông Khiên là người ký thông báo thay đổi nhân sự với vai trò là thừa ủy quyền người đại diện theo pháp luật, thành viên hội đồng quản trị. Theo vai trò này, ông Khiên ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc ACV - giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2.

Cũng đầu tháng 2 năm nay, ông Lê Văn Khiên là người ký báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV thay ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV. Ngày 25/2, ông Khiên được bổ nhiệm kiêm thêm vị trí người đại diện theo pháp luật của ACV.



ACV liên tục có biến động nhân sự trong thời gian gần đây.

Quý IV/2025, ACV báo lãi sau thuế 3.135 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần gần 26.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 12.000 tỷ đồng , tăng tương ứng 15% và 3% so với năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, cuối năm 2025, ACV nắm giữ hơn 26.800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi hơn 14.700 tỷ đồng . Tài sản dài hạn gần gấp đôi đầu năm, từ 36.600 tỷ đồng lên 64.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ sự thay đổi trong tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 21.000 tỷ đồng lên hơn 35.400 tỷ đồng . Riêng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm tới 34.190 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025.