Masterise Group tăng vốn lên 35.000 tỷ đồng, lấn sân mảng hàng không

Những thay đổi nói trên diễn ra khi Masterise đã thể hiện tham vọng lớn với Gia Bình - sân bay có quy mô vốn lên tới 121.000 tỷ đồng.

Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 19/8, Công ty cổ phần tập đoàn Masterise đã hoàn tất tăng vốn gấp 5 lần từ 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng . Bản công bố không đi kèm thông tin thay đổi cơ cấu cổ đông sau khi phát hành cổ phiếu.

Masterise cũng mở rộng ngành nghề đăng ký kinh doanh. Đăng ký cũ của Masterise có 23 ngành bao gồm quảng cáo marketing, kinh doanh bất động sản, môi giới đấu giá bất động sản, mua bán nợ, vận tải hành khách đường thủy nội địa...

Đăng ký mới của Masterise nâng số lượng ngành nghề lên 61. Một số ngành mới gồm hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch...

Ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Masterise Group kể từ ngày 13/1/2025 là con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Hồ Hùng Anh.

Trước khi Masterise Group tăng vốn, ông Hồ Anh Minh và mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đều sở hữu trên 10% vốn của công ty.

Những thay đổi nói trên diễn ra trong bối cảnh Masterise đang muốn đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành một sân bay 5 sao theo tiêu chí của Skytrax và hướng tới việc là cảng hàng không trung chuyển lớn của châu Á.

Ông Hồ Hùng Anh cũng xuất hiện tại lễ khởi công dự án sân bay Gia Bình ngày 19/8 mới đây.

Đây là dự án có quy mô vốn lên tới gần 121.000 tỷ đồng . Dự án do Bộ Công an là cơ quan chủ quản, với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

So với các sân bay khu vực phía Bắc và cả Việt Nam, sân bay Gia Bình nổi bật với 4 đường cất hạ cánh, quy mô sân đỗ và diện tích sử dụng rộng hơn cả Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).