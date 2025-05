Masterise trở lại 'siêu dự án' Khu tứ giác Bến Thành

Sau thời gian dài đình trệ và thay đổi chủ sở hữu, siêu dự án đối diện chợ Bến Thành ghi nhận sự trở lại của Masterise Homes trong vai trò nhà phát triển.

Bảng tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trở lại tại công trường dự án Khu tứ giác Bến Thành. Ảnh: Liên Phạm.

Theo ghi nhận vào ngày 22/5, bảng tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trở lại trên hàng rào bao quanh công trường "siêu dự án" khu tứ giác Bến Thành, khiến dư luận kỳ vọng dự án sẽ sớm được tái khởi động, góp phần cải thiện diện mạo khu vực trung tâm TP.HCM.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Masterise Homes cũng xác nhận doanh nghiệp đã chính thức trở lại dự án này với vai trò nhà phát triển.

Đại diện doanh nghiệp cho biết với tiềm năng to lớn của dự án và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển danh mục bất động sản hàng hiệu, Masterise Homes tin rằng sẽ tiếp tục kiến tạo các công trình đẳng cấp, mang đến trải nghiệm sống xứng tầm và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi dự án khi phát triển đều hướng đến việc kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng, thông qua việc bảo tồn giá trị di sản lịch sử và bản sắc văn hóa địa phương, hài hòa với bối cảnh đô thị và đóng góp tích cực vào diện mạo hiện đại của TP.HCM", đại diện Masteries thông tin.

Khu tứ giác Bến Thành từng có tên là The Spirit of Saigon, nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM) và đối diện với chợ Bến Thành.

Khu tứ giác Bến Thành nằm trên 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Liên Phạm.

Vốn đầu tư dự án ban đầu được công bố khoảng 500 triệu USD . Tuy nhiên, sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và xây các tầng.

Giai đoạn 2021-2022, Masterise Homes từng là cái tên gắn với dự án này và đổi tên dự án thành One Central HCM. Sau đó, dự án qua tay Viva Land (công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Lúc bấy giờ, Viva Land đổi tên dự án thành Pearl và đưa vào danh mục các dự án đang phát triển.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý, dự án lại rơi vào tình trạng "đóng băng". Logo Viva Land cũng bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường.

Cuối năm ngoái, theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory đã được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Saigon Glory là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon. Trước đây, Bitexco đã thế chấp toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory cho Techcombank để làm tài sản đảm bảo của 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Saigon Glory phát hành.

Dù chuyển nhượng, Bitexco cam kết việc này không gây ảnh hưởng hay bất lợi đối với trái chủ, đồng thời đảm bảo thanh toán gốc và lãi trái phiếu từ 1/9/2024 đến 12/6/2025, và tiền lãi kỳ hạn 18/6/2025.

Đồng thời, bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục thanh toán tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025 và gốc cộng lãi sau thời gian này.

Sau giao dịch, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thế chấp phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu.

Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội từng được biết đến trên thị trường từ năm 2019 khi nhận chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park từ CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thuộc Tập đoàn Vingroup). Dự án này sau đó được phát triển bởi Masterise Homes với tên gọi Masteri West Heights.