Bitexco hoàn tất bán siêu dự án tứ giác Bến Thành

Công ty TNHH Saigon Glory, chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon ở khu tứ giác Bến Thành (quận 1, TP.HCM), đã chính thức về tay chủ mới.

Dự án của Saigon Glory tại khu tứ giác Bến Thành đã "đắp chiếu" nhiều năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory đã được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Saigon Glory vốn dĩ là công ty con 100% vốn của Bitexco, có trụ sở tại tầng 47 toà nhà Bitexco Financial Tower (quận 1, TP.HCM). Đây là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon, tọa lạc trên "đất vàng" khu tứ giác Bến Thành, có 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM).

Sự xuất hiện của chủ mới

Trong thông báo mới, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội ủy quyền cho 3 cá nhân là ông Trần Thanh Tú, bà Trần Thị Minh Hiếu và ông Nguyễn Anh Đức sở hữu phần vốn tại Saigon Glory.

Kể từ ngày 9/10, ông Trần Thanh Tú chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Vũ Quang Bảo (em trai Chủ tịch Tập đoàn Bitexco Vũ Quang Hội). Ông Nguyễn Vũ Hải giữ chức Tổng giám đốc thay ông Trịnh Quang Công.

Ông Tú và ông Hải đồng thời là người đại diện pháp luật mới thay thế ông Bảo và ông Công. Doanh nghiệp nhấn mạnh sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây.

Thực tế, từ cuối tháng 9, Bitexco đã thông báo phương án được các bên thống nhất về việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại Saigon Glory cho Phương Đông Hà Nội.

Trước đây, Bitexco đã thế chấp toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory cho Techcombank để làm tài sản đảm bảo của 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Saigon Glory phát hành.

Theo thông báo cuối tháng 9, Bitexco cam kết thanh toán gốc và lãi 10 lô trái phiếu từ ngày 1/9 đến ngày 12/6/2025, và tiền lãi của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025.

Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thanh toán tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025 và gốc cộng lãi sau thời gian này.

Phía chủ mới của Saigon Glory cho biết với tư cách là đơn vị tiếp quản dự án sau chuyển nhượng, công ty sẽ đề xuất Techcombank xem xét tài trợ để thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng khẳng định sẽ tiếp nhận và tiếp tục triển khai kinh doanh dự án The Spirit of Saigon.

Được biết, Công ty Phương Đông Hà Nội thành lập từ giữa năm 2019, có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản này cũng chính là chủ đầu tư của dự án Masteri West Heights tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Liên quan Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát?

Với dự án The Spirit of Saigon, vốn đầu tư ban đầu được công bố khoảng 500 triệu USD . Sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và xây các tầng.

Giai đoạn 2021 đến tháng 11/2022, dự án lần lượt qua tay các nhà phát triển là Masterise Homes và Vivaland, đổi tên thành One Central HCM và Pearl rồi sau đó "đắp chiếu" cho đến nay.

Đáng chú ý, dự án này cũng được nhắc đến trong phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB.

Trong đó, Trương Mỹ Lan khai Vạn Thịnh Phát đã có "thỏa thuận miệng" nhận chuyển nhượng dự án The Spirit of Saigon từ Bitexco với giá 22.000 tỷ đồng . Phía Vạn Thịnh Phát đã chuyển cho Bitexco 15.712 tỷ đồng nhưng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển giao công ty.

Dự án The Spirit of Saigon sở hữu vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phía Bitexco cũng cho biết đã nhận 15.712 tỷ đồng và cho rằng giao dịch chuyển nhượng là ngay tình và hợp pháp. Dòng tiền không xuất phát từ SCB, không liên quan đến 4 công ty phát hành trái phiếu của nhóm Vạn Thịnh Phát nằm trong vụ án.

Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét gỡ bỏ phong tỏa các tài sản, tài khoản của tập đoàn này, đồng thời công nhận giao dịch chuyển nhượng dự án là hợp pháp.

Phía Bitexco cũng cho rằng mặc dù Saigon Glory thuộc Bitexco nhưng bà Lan đã điều hành công ty này, cũng như phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu và vay ngân hàng 13.000 tỷ đồng . Số tiền huy động được bị bà Lan sử dụng cho mục đích cá nhân, gây hậu quả với nghĩa vụ thanh toán 33.330 tỷ đồng .

Để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ và ngân hàng, Bitexco đề nghị chuyển giao toàn bộ Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội để thanh toán các nghĩa vụ tài chính, đồng thời không thu hồi 15.712 tỷ đồng .

Trong phần tranh luận, bà Lan yêu cầu đơn vị nào vào phát triển dự án The Spirit of Saigon thì phải có nghĩa vụ trả nợ cho Techcombank, nợ trái phiếu và 7.000 tỷ đồng cho bà để khắc phục hậu quả vụ án.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng hiện còn nhiều tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ và còn nhiều mâu thuẫn. Do đó, Hội đồng xét xử chuyển cho C03 tiếp tục làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.