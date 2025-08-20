Cận cảnh khu đất gần 2.000 ha xây 'siêu sân bay' 121.000 tỷ đồng

Sáng 19/8, Bộ Công an đã chủ trì tổ chức Lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Với tổng vốn đầu tư gần 121.000 tỷ đồng , sân bay dự kiến cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay Gia Bình được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.960 ha, rộng hơn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Sân bay Gia Bình được đầu tư với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050. Với quy mô này, sân bay Gia Bình có công suất ngang bằng Nội Bài (Hà Nội).

Khu vực được quy hoạch xây dựng sân bay Gia Bình chủ yếu là đất ruộng. Thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh và các sở, ngành, xã Gia Bình đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai thi công dự án.

Cách Hà Nội khoảng 40 km, sân bay Gia Bình dự kiến kết nối với Thủ đô và các tỉnh lân cận bằng nhiều quốc lộ, cao tốc và đường sắt Lào Cai - Hải Phòng. Sân bay cũng tọa lạc gần các khu vực đông dân cư như thị trấn Gia Bình cũ, thôn Ngô Thôn, thôn Mỹ Thôn...

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, công trình là cửa ngõ quan trọng để Bắc Ninh kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ cao và logistics. Dự án đồng thời góp phần giảm tải đáng kể cho sân bay Nội Bài, nâng cao năng lực vận tải hàng không cho khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng. Cảng được định hướng phát triển theo mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, đồng bộ ứng dụng công nghệ hiện đại, sinh trắc học toàn trình, vận hành theo tiêu chuẩn "sân bay xanh" ESG, tích hợp hệ sinh thái dịch vụ cao cấp nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho hành khách.

Đông đảo người dân xã Gia Bình háo hức theo dõi lễ khởi công dự án sáng 19/8. "Siêu" sân bay được người dân kì vọng mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an khẳng định các đơn vị chức năng trong lực lượng Công an nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, cũng như quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án.

