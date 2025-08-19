Thủ tướng: Việt Nam tự tin làm những công trình thế kỷ

Sáng 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố khánh thành 250 công trình, dự án trên cả nước nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: VGP.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trên cả nước sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sự tự hào khi được chứng kiến sự kiện đặc biệt này. 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 13% GDP Việt Nam).

Tăng quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế hai con số

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Thủ tướng cho biết chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử oai hùng của dân tộc. Nhìn lại để hiểu được giá trị trân quý của độc lập - tự do, hòa bình - thống nhất. Nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước. Nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin về tương lai của dân tộc. Nhìn lại để tự tin làm tiếp các công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TP.HCM và trung tâm tài chính TP.HCM - Đà Nẵng…

Thủ tướng cho biết hiện nay chúng ta đang tăng tốc, bứt phá, thần tốc để thắng lợi hơn nữa các Nghị quyết của Đảng giao phó, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu 100 năm.

“Trong quá trình đó, với tinh thần Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội thì ủng hộ, nhân dân thì đồng tình, tổ quốc thì mong đợi, bạn bè quốc tế thì giúp đỡ nên sẽ chỉ bàn làm không bàn lùi”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều quyết sách lịch sử chiến lược như Cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai bộ tứ trụ cột của Bộ Chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 8,3-8,5% trở lên và những năm tiếp theo là 2 con số, tháo gỡ và thúc đẩy các dự án trọng điểm quốc gia.

Thời gian qua, Chính phủ cũng đã quyết liệt chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhiều dự án huyết mạch, mang tầm vóc quốc tế, khu công nghiệp, đô thị, y tế, giáo dục, thể thao… được xây dựng, khánh thành.

Phấn đấu đến hết 2025, cả nước có hơn 3.000 km đường cao tốc, khoảng 1.700 đường ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T2 Nội Bài, hoàn thành ít nhất 100.000 căn hộ nhà ở xã hội và khởi công đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, từng bước giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam, xây dựng các cảng biển lớn…

Trong số 250 dự án, công trình hôm nay có 89 dự án, công trình thu hút sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp tư nhân, với tổng vốn đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng , trong đó hoàn thành thông xe khoảng 208 km đường cao tốc nâng tổng số đường cao tốc đưa vào khai thác đến nay vào khoảng 2.500 km và nhiều dự án có vai trò quan trọng trong giai đoạn đổi mới. Nhiều công trình phức tạp nhưng đã hoàn thành, thậm chí vượt tiến độ.

161 dự án, công trình còn lại với mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Đáng chú ý, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công hôm nay là một trong những công trình hạ tầng chiến lược về an ninh quốc phòng, kinh tế và được kỳ vọng là điểm sáng trên bản đồ hàng không và logistic khu vực và quốc tế. Đặc biệt, 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục nghìn căn hộ.

Thủ tướng cho biết tổng số vốn đầu tư 250 dự án, công trình nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại 63% là vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân, đúng với chủ trương từ Nghị quyết 68 của Đảng. Trong đó ngân sách Nhà nước giữ vai trò “vốn mồi”, “vốn kích hoạt” để huy động mọi nguồn lực xã hội.

“Tôi kỳ vọng công trình, dự án hôm nay, tiếp tục là mảnh ghép tô thắm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, hội nhập, hùng cường, phồn vinh, văn mình và thịnh vượng. Hi vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình, biểu tượng mới của đất nước Việt Nam, được bạn bè trong khu vực và quốc tế nhắc đến và ngưỡng mộ, thêm không gian văn hóa, sáng tạo để nhân dân được hưởng thụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đánh giá việc tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt được mức 8,3-8,5%/năm, cao hơn mức Quốc hội giao.

Được sự tin tưởng, động viên, khuyến khích của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ sẽ cố gắng, cùng với sự cố gắng của toàn dân, toàn Đảng đạt được để tự tin phấn đấu vươn lên. Trong thời gian tới, chúng ta có thể đạt được tăng trưởng hai con số.

Tiếp tục khởi công, khánh thành hàng loạt dự án vào dịp 19/12

Giao nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các dự án khởi công, khánh thành hôm nay tổ chức vận hành, khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành đảm bảo an toàn, hiệu quả đầu tư, môi trường xanh sạch.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư, quy hoạch, phát triển không gian hạ tầng mới đồng thời chăm lo cho các gia đình trong địa phương, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Đề nghị chủ đầu tư, địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, hoàn thành hoặc vượt tiến độ đã cam kết, nhanh chóng đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả.

Sân bay Long Thành là một trong những dự án dự kiến khánh thành dịp 19/12 năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các ngành phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh vai trò của địa phương, để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tập trung tháo gỡ thể chế, cắt giảm thủ tục rườm rà cho người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai các dự án tại các địa phương dựa trên tinh thần “3 có, 2 không”. 3 có là có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của nhân dân và có lợi ích của doanh nghiệp. 2 không là không tiêu cực, tham nhũng và không lãng phí tài nguyên, ngân sách.

Khi gặp khó khăn cần báo cáo ngay cấp thẩm quyền để xử lý vướng mắc. Khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ vươn lên thành các doanh nghiệp lớn để đảm nhiệm các công trình quan trọng của quê hương. Các doanh nghiệp lớn cần giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ.

Nhân dịp này Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị khẩn trương hoàn thành các dự án, sớm đưa vào khai thác trong năm 2025. Trong đó hoàn thành các thủ tục để đưa vào khánh thành đồng loạt vào ngày 19/12 sắp tới.

Trong không khí hân hoàn, khí thế, Thủ tướng tuyên bố khánh thành 250 công trình, dự án để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.