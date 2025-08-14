Phó thủ tướng: Nợ xấu tập trung ở một số lĩnh vực tăng trưởng nóng

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh nợ xấu đang có xu hướng tăng, tập trung vào một số lĩnh vực tăng trưởng nóng, quy mô tín dụng lớn.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng nay (14/8), Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế đất nước đối diện nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ như dịch Covid-19, siêu bão số 3, biến động tỷ giá...

Mặc dù có khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam từng bước vượt qua và đạt được những con số ấn tượng. Cụ thể, năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức tăng trưởng 7% (trong 6 tháng đầu năm 2025, GDP tiếp tục tăng trưởng 7,5%), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 đạt 3,3%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,2 tỷ USD ...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả Ngân hàng Nhà nước đạt được trong 5 năm qua.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng chỉ ra những tồn tại như: Việc kiểm soát lạm phát đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, có tác động đến đời sống của người dân, đặc biệt là tầng lớp thu nhập thấp. Vốn cho phát triển kinh tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Một số chương trình tín dụng được xã hội kỳ vọng nhưng khi triển khai còn gặp khó khăn như tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội...

Phó thủ tướng nhấn mạnh nợ xấu đang có xu hướng tăng, tập trung vào một số lĩnh vực tăng trưởng nóng, quy mô tín dụng lớn. Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi... Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát từng vấn đề cụ thể, làm rõ nguyên nhân gốc rễ. Nếu do đạo đức phải chỉnh đốn, nếu do năng lực phải tăng cường, còn do cơ chế thì phải tham mưu sửa đổi, giám sát chưa hiệu quả phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát...

Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết trong 5 năm qua, Việt Nam là điểm sáng trong khu vực và thế giới nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao, khoảng 6,2%/năm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát. Trước những biến động nhanh, khó lường, khó khăn nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều thời điểm, các công cụ chính sách tiền tệ đã được Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, thích ứng kịp thời với diễn biến vĩ mô và thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Đại hội.

Ngân hàng Nhà nước đã giữ vững ổn định thị trường tiền tệ. Đặc biệt, sự nỗ lực trong hiện đại hóa và tăng cường tính minh bạch trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước đã được Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao qua việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ.

Thống đốc cho biết thêm, tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được triển khai quyết liệt, kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu đối với SCB và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân...