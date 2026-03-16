Bitcoin giờ đã khác

Bitcoin vừa ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2025. Đồng tiền số này bắt đầu tách khỏi xu hướng của vàng và chứng khoán toàn cầu.

Theo CoinDesk, Bitcoin đã khép lại tuần giao dịch mạnh nhất kể từ tháng 9/2025 khi tăng giá gần 9% và duy trì giao dịch trên mốc 72.000 USD /BTC. Đáng chú ý, diễn biến này đang tách biệt ra khỏi xu hướng của nhiều loại tài sản lớn khác trên thị trường.

Bitcoin tách khỏi thị trường truyền thống

Trong tuần qua, Bitcoin bắt đầu có dấu hiệu tách khỏi xu hướng thị trường tài sản nói chung. Nếu lấy quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock làm thước đo trong 5 ngày, quỹ này đã tăng khoảng 3,5% và tiến sát mức cao nhất 1 tháng.

Ngược lại, quỹ iShares Expanded Tech Software ETF (IGV) cùng với vàng và thị trường cổ phiếu Mỹ lại có xu hướng suy yếu dần trong suốt tuần. Điều này cho thấy Bitcoin đang tạm thời giảm bớt mức độ tương quan chặt chẽ với nhóm cổ phiếu công nghệ và phần mềm - mối liên hệ vốn rất rõ rệt trong giai đoạn trước.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. Kể từ khi chiến sự bùng phát hơn 2 tuần trước, giá Bitcoin đã tăng khoảng 13%, vượt trội so với cả các tài sản rủi ro lẫn các kênh trú ẩn truyền thống. Trong cùng khoảng thời gian, IGV chỉ tăng khoảng 3% trong khi vàng giảm gần 6% và cổ phiếu Mỹ cũng ghi nhận mức sụt giảm.

Xét theo tháng, giá Bitcoin hiện tăng khoảng 7% một tháng trước. Nếu xu hướng này được duy trì đến cuối tháng, đây sẽ là tháng tăng đầu tiên của đồng tiền số lớn nhất thế giới kể từ tháng 9 năm ngoái. Trước đó, Bitcoin đã trải qua chuỗi 5 tháng giảm liên tiếp, có thời điểm mất tới 50% giá trị so với đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 10/2025.

Một yếu tố đáng chú ý khác là lực mua dường như đang quay trở lại từ Mỹ. Nhu cầu từ các tổ chức tại khu vực này có dấu hiệu hồi phục khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận khoảng 1,3 tỷ USD dòng vốn ròng đổ vào từ đầu tháng 3 đến nay. Nếu xu hướng này tiếp tục, tháng 3 sẽ trở thành tháng đầu tiên kể từ tháng 10/2025 các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn ròng dương.

Tuy nhiên, sự khác biệt này không đồng nghĩa Bitcoin đã hoàn toàn thoát khỏi vùng rủi ro.

Tâm lý thị trường vẫn đang rất thận trọng. Chỉ số “sợ hãi và tham lam” của thị trường tiền số tiếp tục nằm trong vùng “sợ hãi tột độ”. Đồng thời, chỉ số "funding rate" trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn vẫn duy trì ở mức âm.

"Funding rate" là khoản thanh toán định kỳ giữa các nhà giao dịch trên thị trường tương lai nhằm giữ giá hợp đồng bám sát thị trường giao ngay. Khi chỉ số này âm, các vị thế bán khống phải trả phí cho vị thế mua. Điều này cho thấy phe bi quan vẫn chiếm ưu thế và nhiều nhà giao dịch sẵn sàng trả tiền để duy trì vị thế bán khống (short).

Dù vậy, điều đáng chú ý là nhà đầu tư dường như không còn định giá Bitcoin hoàn toàn như một tài sản rủi ro thuần túy.

Theo phân tích của CoinDesk, Bitcoin có thể đang dần trở thành một dạng “chỉ báo dẫn dắt” hoạt động 24/7 cho thị trường tài chính toàn cầu. Nói cách khác, vì giao dịch liên tục, Bitcoin thường là tài sản phản ứng đầu tiên trước các cú sốc vĩ mô, sau đó các thị trường truyền thống mới dần điều chỉnh theo.

Xung đột Trung Đông là ví dụ rõ ràng. Khi chiến sự bùng phát, giá Bitcoin đã phản ứng trước cả các thị trường khác. Hiện tại, nhiều tài sản dường như đang dần điều chỉnh theo diễn biến của Bitcoin, trong khi bản thân đồng tiền số này lại duy trì sự ổn định tương đối.

Mô hình “đáy sau cao hơn đáy trước” dần hình thành

Khái niệm Bitcoin như một tài sản trú ẩn, vốn bị nghi ngờ trong giai đoạn giá đi ngang vào cuối năm ngoái, dường như đang quay trở lại trong suy nghĩ của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Bitcoin còn thể hiện vai trò như một “bộ giảm xóc” rất nhanh của thị trường toàn cầu khi các cú sốc ngày càng lớn nhưng mức giảm giá lại có xu hướng nhỏ dần.

Mô hình này thể hiện rõ khi nhìn vào các vùng giá mà Bitcoin tìm được lực mua sau mỗi đợt bán tháo.

Ngày 28/2, khi các cuộc tấn công đầu tiên diễn ra, Bitcoin chạm đáy ở mức 64.000 USD . Đến ngày 2/3, sau khi Iran phóng tên lửa trả đũa vào căn cứ quân sự Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh, mức đáy đã nâng lên 66.000 USD .

Ngày 7/3, sau một tuần xung đột kéo dài, mức thấp nhất của Bitcoin là 68.000 USD . Sau các vụ tấn công tàu chở dầu ngày 12/3, giá đồng tiền số này giữ vững quanh 69.400 USD .

Và sau sự kiện tấn công đảo Kharg (Iran) hôm 14/3, mức đáy tiếp theo là 70.596 USD /BTC.

Nói cách khác, mỗi đợt bán tháo đều xuất hiện lực mua ở mức giá cao hơn lần trước.

Đường xu hướng các đáy sau cao hơn đáy trước đang tăng thêm khoảng 1.000- 2.000 USD sau mỗi sự kiện, khiến biên độ giá bị “nén” từ phía dưới. Trong khi đó, vùng 73.000- 74.000 USD đang đóng vai trò kháng cự cứng khi đã 4 lần từ chối đà tăng của Bitcoin.

Xu hướng này sớm muộn cũng sẽ phải được giải tỏa. Việc vùng hỗ trợ dần tiến sát kháng cự có thể giúp Bitcoin bứt phá qua mốc 74.000 USD trong lần thử tiếp theo.

Điều gây chú ý nhất là cách Bitcoin vận động so với các tài sản khác trong cùng giai đoạn 2 tuần qua.

Giá dầu đã tăng hơn 40% kể từ khi chiến sự bắt đầu. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 giảm điểm, vàng biến động mạnh theo cả 2 chiều và cổ phiếu châu Á trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020.

Dù vậy, điều này không có nghĩa Bitcoin đã trở thành một tài sản trú ẩn hoàn chỉnh. Giá vẫn giảm mỗi khi xuất hiện các tin tức tiêu cực mới. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ nó phục hồi nhanh hơn sau mỗi cú sốc, và mỗi lần phục hồi đều duy trì ở một mặt bằng giá cao hơn trước.

Sự khác biệt với đầu năm là khá rõ rệt. Đầu tháng 2, một làn sóng thanh lý đòn bẩy đã xóa sổ khoảng 2,5 tỷ USD vị thế chỉ trong một cuối tuần khi Bitcoin lao xuống 77.000 USD , khiến vốn hóa thị trường “bốc hơi” khoảng 800 tỷ USD so với đỉnh tháng 10/2025.

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng cú sốc này có thể làm lung lay niềm tin thị trường trong nhiều tháng. Nhưng thực tế dường như ngược lại khi đợt thanh lý lớn đã loại bỏ phần lớn các vị thế yếu, giúp thị trường trở nên “gọn nhẹ” hơn và đủ sức hấp thụ các tin tức chiến sự sau đó mà không lặp lại các đợt bán tháo cưỡng bức.

Bitcoin không hoàn toàn là tài sản trú ẩn, nhưng cũng không còn là tài sản rủi ro thuần túy. Nó ngày càng giống một “bể thanh khoản” toàn cầu hoạt động 24/7, nơi hấp thụ các cú sốc nhanh hơn bất kỳ thị trường nào khác đơn giản vì đó là thị trường duy nhất vẫn giao dịch khi các cú sốc xảy ra.