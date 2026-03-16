Khi nào VN-Index mới lấy lại được 'thăng bằng'?

Sau tuần biến động mạnh và thủng mốc 1.700 điểm, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng với kịch bản chủ đạo là rung lắc, tích lũy.

VN-Index được dự báo tiếp tục rung lắc. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch 9/3-13/3, VN-Index ghi nhận cú giảm mạnh ngay từ phiên đầu tuần khi mất tới 155 điểm, rơi về khu vực 1.650 điểm. Nguyên nhân chính đến từ tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước những bất ổn địa chính trị leo thang tại Trung Đông, kéo theo đà tăng mạnh của giá dầu và làm gia tăng rủi ro lạm phát cũng như chi phí đầu vào của nhiều doanh nghiệp.

Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường trong phiên 9/3, khiến hàng loạt cổ phiếu đồng loạt giảm sàn. Lực bán chủ động gia tăng mạnh ở nhiều nhóm ngành, phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trong bối cảnh thông tin vĩ mô quốc tế diễn biến phức tạp.

Dù vậy, sau nhịp giảm sâu đầu tuần, lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện trở lại. Thanh khoản mua chủ động dần cải thiện và dòng tiền có xu hướng tìm đến những cổ phiếu được đánh giá có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, đặc biệt ở các nhóm ngành như bán lẻ, ngân hàng và hóa chất. Nhờ đó, đà giảm của thị trường từng bước được thu hẹp, giúp VN-Index hồi phục quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.696,24 điểm, giảm 71,60 điểm (-4,1%) so với tuần trước đó.

Khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với mẫu nến Doji hình thành quanh khu vực 1.700 điểm, cho thấy trạng thái giằng co của thị trường sau nhịp biến động mạnh trước đó.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo vẫn tiếp tục hướng xuống và đã rơi vào vùng quá bán mạnh. Đồng thời, việc VN-Index đang nằm khá xa đường trung bình động MA20 được VCBS đánh giá là tín hiệu cho thấy khả năng thị trường sớm xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật. Trong kịch bản này, vùng kháng cự gần nhất của chỉ số được xác định quanh mốc 1.750 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, phần lớn chỉ báo đang cho tín hiệu trung lập. Tuy vậy, thanh khoản mua chủ động trong ngắn hạn vẫn đang gia tăng và chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường.

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trước khi hành động. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần chủ động cơ cấu lại danh mục, giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu có diễn biến yếu hơn so với VN-Index.

Tỷ trọng nắm giữ chỉ nên tập trung vào những cổ phiếu vẫn duy trì được dòng tiền, giữ vững vùng hỗ trợ và tiếp tục vận động trong trạng thái đi ngang - tích lũy, đặc biệt ở các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ và hóa chất.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên đầu tuần với khả năng thử thách vùng 1.650 điểm. Tuy nhiên, ở kịch bản tích cực hơn, chỉ số có thể bước vào trạng thái tích lũy và đi ngang quanh vùng giá hiện tại với biên độ hẹp trong các phiên giao dịch đầu tuần.

Yuanta nhận định rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn ở mức cao dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt, do đó nhà đầu tư chưa nên vội vàng quay trở lại mua mới trong giai đoạn hiện tại. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn được duy trì ở trạng thái giảm.

Với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên giải ngân trở lại.

Ở góc nhìn trung hạn 1-5 tháng, xu hướng của thị trường được đánh giá ở mức trung tính. Theo Yuanta, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn và có thể tiếp tục xuất hiện trạng thái phân hóa với thanh khoản thấp trong những tuần giao dịch tới. Vì vậy, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức khoảng 40-50% danh mục.

VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng

Nhiều công ty chứng khoán khác cho rằng VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng sau nhịp giảm mạnh với kịch bản chủ đạo là tiếp tục rung lắc và tích lũy.

Theo CTCP Chứng khoán Vietcap, tín hiệu cung - cầu trên thị trường hiện cho thấy sự phân hóa khá rõ nét giữa các nhóm ngành. Cụ thể, các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, vật liệu và đặc biệt là dầu khí vẫn đang chịu áp lực bán đáng kể. Ngược lại, nhóm bất động sản vẫn duy trì được lực cầu tương đối ổn định.

Vietcap cho rằng trạng thái phân hóa này có thể khiến VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh trong thời gian tới. Biên độ dao động của chỉ số được dự báo trong vùng 1.650-1.730 điểm (+/-10 điểm). Trong bối cảnh tín hiệu tạo đáy vẫn chưa được xác nhận rõ ràng, công ty chứng khoán này khuyến nghị các vị thế ngắn hạn chỉ nên duy trì tỷ trọng thấp, mang tính thăm dò.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định VN-Index hiện vẫn đang trong quá trình tìm điểm cân bằng trong vùng 1.650-1.730 điểm. Tâm lý thị trường được đánh giá là chưa thực sự ổn định, thể hiện qua biên độ dao động lớn của chỉ số trong các phiên giao dịch gần đây. Do đó, BSC khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng khi giao dịch trong giai đoạn hiện tại.

Ở góc nhìn khác, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng đà giảm nhẹ của VN-Index trong phiên gần nhất chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời ngắn hạn. Trong khi đó, thanh khoản đi ngang cho thấy lực bán chưa quá mạnh, qua đó mở ra khả năng nhịp hồi kỹ thuật vẫn có thể tiếp diễn với mục tiêu hướng tới vùng 1.750 điểm.

Tuy nhiên, TPS cũng lưu ý rằng rủi ro điều chỉnh vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Trước đó, chỉ số đã hình thành mô hình 2 đỉnh, do đó khả năng giảm sâu về vùng 1.580 điểm vẫn tồn tại nếu xu hướng điều chỉnh chưa hoàn tất. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục, giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn và hạn chế mua đuổi khi VN-Index tiến sát vùng 1.750 điểm.

Theo Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index đã có tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp. Việc chỉ số chốt tuần tại 1.696,24 điểm đồng nghĩa với việc mốc tâm lý 1.700 điểm đã bị xuyên thủng, yếu tố có thể kéo theo những diễn biến tiêu cực trong các phiên tiếp theo.

ACBS cho rằng vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index hiện nằm quanh 1.675 điểm, trong khi ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn là vùng đáy cũ tại 1.650 điểm.