Vietcombank, MB, VPBank, HDBank sắp nhận một quyền lợi đặc biệt

Từ 1/10, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém gồm Vietcombank, MB, VPBank và HDBank sẽ được hưởng ưu đãi về tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém sẽ được nhận một cơ chế hỗ trợ đặc thù. Ảnh: VPB.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 23/2025/TT gồm 12 Điều có nội dung chủ yếu sửa đổi, bổ sung các quy định cũ về trường hợp tổ chức tín dụng không thực hiện dự trữ bắt buộc, tổ chức tín dụng được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Theo đó, tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng sẽ được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các ngân hàng thuộc trường hợp này có VPBank, HDBank, Vietcombank và MB khi từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay đã nhận chuyển giao lần lượt các ngân hàng yếu kém gồm GPBank, DongABank, CBBank và Oceanbank.

Sau khi thực hiện việc chuyển giao, đến nay, 3/4 ngân hàng yếu kém đã được khoác áo mới. Trong đó, DongABank được đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV số Vikki (Vikki Bank). Hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc khác là OceanBank và CBBank cũng lần lượt đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo).

Hiện tại, duy nhất GPBank được chuyển giao về VPBank vẫn giữ nguyên tên gọi và thương hiệu.

NHNN triển khai việc chuyển giao các ngân hàng yếu kém như một phần trong chương trình tái cơ cấu, nhằm bảo vệ quyền lợi chủ nợ và đưa hoạt động ngân hàng trở lại quỹ đạo bình thường.

Trước khi được chuyển giao, 4 ngân hàng yếu kém đã nhiều năm nằm trong diện kiểm soát đặc biệt do tích lũy khối lượng lớn nợ xấu và lỗ lũy kế.

Các thương vụ chuyển giao được kỳ vọng giúp nhóm ngân hàng này xóa lỗ lũy kế, thoát khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt. Ở chiều ngược lại, các ngân hàng nhận chuyển giao sẽ được hưởng ưu đãi về nguồn vốn, hạn mức tín dụng và các cơ chế hỗ trợ khác để mở rộng tài sản, dư nợ, tạo động lực thúc đẩy quá trình tái cấu trúc thành công các tổ chức tín dụng yếu kém.

Thời gian Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc thường trực VPBank cho biết sau khi được chuyển giao bắt buộc, GPBank đã chuyển mình và bắt đầu có lãi trở lại.

"Tháng 6 là tháng đầu tiên GPBank ghi nhận có lãi sau thời gian dài. Quy mô huy động của ngân hàng trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng 20% và tín dụng tự thân tăng 3%", lãnh đạo VPBank cho biết.

Bà Thảo cũng tiết lộ trong quý III này, GPBank sẽ công bố chiến lược phát triển cùng bộ nhận diện thương hiệu và hình ảnh mới ra thị trường.