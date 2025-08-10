Ngân hàng 'bơm' mạnh vốn ra nền kinh tế

Các ngân hàng đang tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng. Với một số lĩnh vực ưu tiên sẽ nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Tính đến cuối quý II năm nay, nhóm ngân hàng dẫn đầu về dư nợ cho vay khách hàng tiếp tục là các “ông lớn” quốc doanh. Theo đó, BIDV giữ vị trí đầu bảng với hơn 2,18 triệu tỷ đồng , chiếm tỷ trọng 14,6% trong tổng dư nợ nhóm các ngân hàng được khảo sát. VietinBank đứng thứ hai với gần 1,9 triệu tỷ đồng , tiếp đến là Agribank đạt 1,85 triệu tỷ đồng và Vietcombank với hơn 1,55 triệu tỷ đồng .

Những ngân hàng "bơm" vốn mạnh nhất

Trong nhóm "Big 4" toàn ngành, VietinBank dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 10,3%, Agribank 10,2%, Vietcombank 7,4% và BIDV 6%.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân nằm trong top 10 về dư nợ cho vay, MB dẫn đầu với gần 880 nghìn tỷ đồng , tiếp đến là VPBank đạt hơn 829 nghìn tỷ đồng . Techcombank tiếp nối trong khối này với hơn 710.000 tỷ đồng , còn ACB ghi nhận hơn 633.000 tỷ đồng .

Đại diện VPBank cho biết, kết quả tăng trưởng tín dụng có sự đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con. Trong đó, GPBank ghi nhận tín dụng cốt lõi tăng 3%, trong khi FE Credit cũng khởi sắc rõ nét với tổng doanh số giải ngân tăng 19% so với cùng kỳ và tín dụng cốt lõi tăng 5,5%. Cùng với đó, hưởng ứng Nghị quyết 68 về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, phân khúc chiến lược là khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 20% nhờ triển khai hiệu quả các chương trình cho vay theo từng vùng, ngành nghề và lĩnh vực ưu tiên.

Vốn "bơm" ra nền kinh tế tăng.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB - cho hay nhu cầu vốn của khách hàng dần cải thiện, trong khi lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức thấp, thậm chí còn giảm so với cuối quý I/2025 ở một số ngân hàng là điều kiện kích cầu tín dụng rất tốt, nhất là với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà và tiêu dùng…

Nửa cuối năm sáng cửa

Theo kết quả điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố dự báo, trong 6 tháng cuối năm, các tổ chức tín dụng dự kiến giữ nguyên không đổi hoặc nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình. Trong đó, ưu tiên nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp và dự kiến áp dụng đối với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên gồm: Tín dụng xanh; cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao; cho vay phát triển nông, lâm, thủy sản, đầu tư công nghiệp hỗ trợ; đầu tư công nghiệp chế biến chế tạo và cho vay tiêu dùng; thuê, mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Về cầu tín dụng cho nửa cuối năm, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng được cải thiện tốt hơn 6 tháng đầu năm, tập trung ở nhóm khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu vay của lĩnh vực đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh xuất nhập khẩu.

Với 6 lĩnh vực chính khảo sát, nhu cầu vay thương mại và dịch vụ có tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn tăng cao nhất; tiếp đến là vay phát triển công nghiệp và xây dựng, tín dụng xanh, vay phục vụ đời sống và tiêu dùng, cho vay phát triển nông, lâm, thủy sản, đầu tư ứng dụng công nghệ cao.

Trong năm nay, nhiều tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tăng hơn so với khách hàng cá nhân; nhu cầu tín dụng của các khoản vay ngắn hạn được dự báo tăng cao hơn so với khoản vay trung và dài hạn. Nhu cầu tín dụng gia tăng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm được đánh giá là do diễn biến tăng trưởng kinh tế, diễn biễn lãi suất; thay đổi lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng; thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Đối với khách hàng cá nhân, việc cải tiến sản phẩm cho vay của tổ chức tín dụng được dự báo tác động nhiều đến sự gia tăng nhu cầu vay vốn.

Cũng theo kết quả điều tra, các tổ chức tín dụng đã nâng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm lên mức 16,8% - cao hơn tốc độ tăng trưởng thực tế của năm 2024; tăng trưởng huy động vốn cũng được điều chỉnh tăng lên 13,9% và nếu đạt được, đây sẽ là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.