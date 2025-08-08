Tiền 'chảy' mạnh vào bất động sản, Bộ Xây dựng có động thái mới

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng vào bất động sản lên tới 20-30%. Bộ Xây dựng cho rằng NHNN nên xây dựng gói tín dụng cho nhà ở giá hợp lý.

Báo cáo tài chính quý II của nhiều ngân hàng cho thấy, nửa đầu năm nay, cho vay bất động sản là lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng.

Vốn chảy mạnh vào bất động sản

Cụ thể, tại Techcombank, 6 tháng đầu năm nay, cho vay kinh doanh bất động sản (kể cả tín dụng và trái phiếu) chiếm tới 59% tổng dư nợ tín dụng. Tính cả khách hàng cá nhân, tỷ trọng cho vay bất động sản tại ngân hàng này lên tới hơn 64% tổng dư nợ toàn ngân hàng.Tăng trưởng tín dụng kinh doanh bất động sản (tính riêng tín dụng) hợp nhất của Techcombank đạt 21,5% so với cuối năm 2024 (tăng gần gấp đôi so với mức tăng trưởng cho vay 11,6% của ngân hàng này).

Tại nhiều ngân hàng thương mại khác, cho vay kinh doanh bất động sản trong nửa đầu năm cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Cụ thể, tại HDBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 83.125 tỷ đồng , tăng 22% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 16,4%. Tại SHB, dư nợ cho vay bất động sản đạt 163.754 tỷ đồng , tăng gần 28,4% so với đầu năm. Tại ngân hàng MB, cho vay kinh doanh bất động sản đạt 85.834 tỷ đồng , tăng gần 34% so với đầu năm.

Tín dụng chảy mạnh vào bất động sản.

Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tính tới cuối tháng 6/2025 tại TPBank tăng 32%, tại PGBank tăng 30%, tại VietBank tăng 19%, tại MSB tăng 15%...

Tính đến ngày 30/6, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 3,18 triệu tỷ đồng , gấp 2,4 lần so với cuối năm 2024 và chiếm 18,5% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn - đánh giá năm nay có cơ chế để tăng tín dụng dành cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong đó, dòng vốn tín dụng phục vụ nhu cầu ở thực của người dân vẫn hạn chế, thiếu cơ chế rõ ràng.

Đại diện Batdongsan.com dự báo sắp tới, tín dụng vẫn ưu tiên vào những dự án hạ tầng và dự án bất động sản quan trọng. Nguồn cung bất động sản nửa cuối năm kỳ vọng cải thiện hơn nửa đầu năm. Trong đó, đối với thị trường lớn được ưu tiên dòng vốn thì tăng nhanh hơn. Dù vậy, lưu ý rằng rủi ro sẽ hiện hữu nếu tín dụng chảy vào khu vực phát triển quá nóng.

Nhiều chuyên gia lo ngại vì các lĩnh vực cần được ưu tiên như sản xuất công nghiệp vẫn khó khăn trong việc tiếp cận vốn, trong khi nguồn tín dụng lại đang tập trung quá mức vào các kênh đầu cơ như doanh nghiệp bất động sản. Điều này có thể dẫn đến rủi ro lạm phát giá tài sản. Trên thực tế, phần lớn các cuộc khủng hoảng kinh tế đều bắt nguồn từ thị trường tài chính và thị trường bất động sản.

Đề xuất gói tín dụng lãi suất ổn định

Trong bối cảnh tín dụng chảy mạnh vào bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng trung hạn với lãi suất ổn định bên cạnh việc tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng tham gia Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung cho vay, giải ngân đối với dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; cùng với đó phải cắt giảm thủ tục, điều kiện để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng có kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Theo chuyên gia về tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nên có gói vay cho phát triển nhà giá phù hợp với thời gian vay lên tới 30 năm để số tiền trả nợ ngân hàng mỗi tháng của người dân ít đi. Ngân hàng Nhà nước cũng nên đẩy mạnh chấm điểm tín dụng cho người dân, người có điểm cao dễ dàng vay với lãi suất thấp. Lãi suất nên ở mức 4,7%/năm tuỳ theo điểm, nếu điểm thấp phải chịu thêm một biên độ nhất định.