Gửi tiền vào đâu lãi cao nhất hiện nay?

Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất thị trường hiện thuộc về nhóm ngân hàng số như MBV, VCBNeo, Vikki Bank... trong khi lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn thấp nhất thị trường.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại hiện chủ yếu duy trì dưới 6%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Khảo sát lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại cho thấy nhóm ngân hàng số, thuộc các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân cỡ lớn, như MBV, VCBNeo, Vikki Bank... đang dẫn đầu về mức chi trả lãi suất tiết kiệm tiền gửi cho khách hàng, trái ngược với nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank.

Trong tháng 8, thị trường đã ghi nhận một số ngân hàng nhỏ nâng lãi suất huy động thêm 0,2-0,3% so với tháng 7, chủ yếu tập trung tại các kỳ hạn dài, trong khi lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng gần như không đổi.

Gửi tiền 1-3 tháng lãi cao nhất 4,5%/năm

Ở kỳ hạn gửi tiền 1 tháng, khách hàng nên ưu tiên chọn hình thức gửi online vì luôn có lãi suất cao hơn gửi tại quầy. Mức lãi suất tại kỳ hạn này hiện dao động 1,6-4,35%/năm.

Trong đó, VCBNeo (ngân hàng con của Vietcombank) hiện dẫn đầu với mức lãi suất 4,35%/năm, tiếp theo là Eximbank chấp nhận trả 4,3%/năm; MBV (ngân hàng con của MB) và Vikki Bank (ngân hàng con của HDBank) trả 4,15%/năm; VietBank 4,1%/năm; NCB 4%/năm.

Một loạt ngân hàng khác như BVBank, GPBank, OCB, MSB, HDBank, BacABank, NamABank; KienlongBank, LPBank, hay MB... diện chấp nhận chi trả lãi suất cho tiền gửi kỳ hạn này vào khoảng 3,5-3,95%/năm.

Ở nhóm Big 4 ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện chỉ áp dụng mức lãi suất tiền gửi 1 tháng ở 1,6%/năm, trong khi gửi tiền vào Agribank, VietinBank, BIDV cũng chỉ nhận được mức lãi 2-2,4%/năm.

Với kỳ hạn gửi 3 tháng, lãi suất trên kênh online đang cao hơn 0,1-0,5 điểm % so với kỳ hạn 1 tháng. VCBNeo tiếp tục là nhà băng duy trì mức lãi suất tốt nhất thị trường với 4,55%/năm. Các ngân hàng như Eximbank, MBV, VietBank, Baoviet Bank, Vikki Bank, NCB, BVBank, OCB, BacABank, PGBank, TPBank, NamABank, VietABank hiện cũng áp dụng mức lãi suất 4-4,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn này.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại tư nhân cỡ vừa và lớn như HDBank, MSB, VPBank, VIB, SHB, MB, Techcombank, Techcombank hiện trả lãi suất quanh mức 3,5-3,95%/năm.

Riêng nhóm ngân hàng quốc doanh hiện vẫn dìm lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn này dưới 3%/năm. Trong đó, BIDV, VietinBank trả 2,3%/năm; Agribank trả 3%/năm còn Vietcombank chỉ đưa ra mức lãi suất rất thấp ở 1,9%/năm.

Gửi 6 tháng lãi trên 5%/năm

Tại kỳ hạn gửi 6 tháng, dù không còn bị khống chế bởi trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước, nhưng mức lãi suất phổ biến các ngân hàng đưa ra cũng chỉ dao động quanh 5%/năm.

Trong đó, GPBank là địa chỉ trả lãi suất kỳ hạn này cao nhất, ở 5,65%/năm, áp dụng với tiền gửi online. Mức lãi suất sẽ giảm về 4,9%/năm nếu khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm tại quầy.

Tương tự, một số ngân hàng tư nhân nhỏ khác cũng đang chi trả lãi suất trên 5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng gồm MBV (5,5%/năm), Baoviet Bank (5,45%/năm); ABBank (5,4%/năm); NCB (5,35%/năm); HDBank (5,3%/năm); BacABank (5,25%/năm); BVBank (5,15%/năm); KienglongBank, LPBank (5,1%/năm); OCB, PGBank cùng ở mức 5%/năm... đều áp dụng trên kênh online. Trường hợp gửi tại quầy, mức lãi suất sẽ giảm đi 0,1-0,4%/năm.

Với các khách hàng của nhóm ngân hàng tư nhân cỡ lớn như VPBank, Techcombank, ACB… dải lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng hiện dao động quanh vùng 4,2-4,7%/năm.

LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN NAY Ngân hàng Kỳ hạn 1-3 tháng

(%/năm) Kỳ hạn 6 tháng

(%/năm) Kỳ hạn 12 tháng trở lên

(%/năm) Vietcombank 1,6-1,9 2,9 4,6 Agribank 2,4-3 3,7 4,8 BIDV 2-2,3 3,3 4,7 VietinBank 2-2,3 3,3 4,7 VPBank 3,7-3,8 4,7 5,2 ACB 3,1-3,5 4,2 4,9 MSB 3,9 5 5,6 VIB 3,7-3,8 4,7 4,9-5,2 HDBank 3,85-3,95 5,3 5,6-6,1 MB 3,5-3,8 4,4 4,9 OCB 3,9-4,1 5 5,1-5,2 Eximbank 4,3-4,5 4,9 5,2-5,7 NCB 4-4,2 5,35 5,6 Vikki Bank 4,15-4,35 5,65 5,95-6 VCB Neo 4,35-4,55 5,6 5,5-5,55 MBV 4,1-4,4 5,5 5,8-5,9

Đáng chú ý, là ngân hàng chi trả lãi suất tiền gửi rất tốt ở kỳ hạn ngắn 1-5 tháng, nhưng ở kỳ hạn 6 tháng trở lên, Eximbank lại đưa ra biểu lãi suất không mấy cạnh tranh khi đưa ra mức 4,9%/năm với tiền gửi online (các ngày trong tuần). Nếu khách hàng chọn hình thức gửi tại quầy, mức lãi suất tại Eximbank sẽ giảm còn 4,7%/năm. Tuy vậy, nếu khách gửi tiền online vào các ngày cuối tuần, mức lãi suất được ngân hàng này chi trả sẽ tăng lên 5,4%/năm.

Tương tự các kỳ hạn ngắn, ở kỳ hạn gửi 6 tháng trở lên, 4 ngân hàng quốc doanh vẫn là nhóm chi trả thấp nhất thị trường. Trong đó, Vietcombank thậm chí chỉ chấp nhận trả mức lãi suất 2,9%/năm cho tiền gửi của khách hàng cá nhân ở kỳ hạn này. Còn VietinBank, BIDV và Agribank đưa ra mức 3,3-3,7%/năm.

Gửi từ 12 tháng trở lên mới có lãi suất 6%/năm

Sang tới kỳ hạn dài 12 tháng trở lên, HDBank đã vươn lên trở thành nhà băng dẫn đầu danh sách khi chịu chi mức lãi suất tiền gửi 6,1%/năm cho khách hàng cá nhân gửi online kỳ hạn 18 tháng. Nếu gửi kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất ngân hàng này đưa ra là 5,6%/năm.

Đáng chú ý, HDBank cũng đưa ra mức lãi suất đặc biệt lên tới 7,7%/năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy có trị giá tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 tháng. Mức lãi suất đặc biệt thậm chí lên tới 8,1%/năm nếu khách hàng cá nhân chấp nhận gửi 500 tỷ đồng trở lên vào nhà băng này trong tối thiểu 13 tháng.

Xếp ngay sau HDBank về mức chịu chi lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài là ngân hàng con Vikki Bank. Khách hàng cá nhân gửi tiền tại ngân hàng này với kỳ hạn 13 tháng hiện được trả lãi 6%/năm và gửi 12 tháng được trả 5,95%/năm. Cả hai mức lãi suất này đều chỉ áp dụng cho hình thức gửi online. Nếu chọn gửi tại quầy, mức lãi được nhận sẽ thấp hơn 0,3%.

Đây cũng là 2 nhà băng hiếm hoi trên thị trường hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất trên 6%/năm cho tiền gửi của khách hàng cá nhân, trong khi phần lớn ngân hàng còn lại đều áp dụng dưới mức này.

Hiện một số nhà băng trả mức lãi suất 5,9%/năm cho khách hàng cá nhân là Baoviet Bank, GPBank, BVBank, MBV, đều thuộc nhóm ngân hàng quy mô nhỏ.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn như ACB, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, SHB... mức lãi suất tiền gửi 12 tháng trở lên hiện dao động quanh vùng 4,9-5,5%/năm.

Còn với Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, nhóm ngân hàng quốc doanh này tiếp tục xếp cuối danh sách về mức lãi suất áp dụng với tiền gửi của khách hàng cá nhân, với chỉ 4,7-4,9%/năm.