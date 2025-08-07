Tỷ giá VND/USD chịu áp lực, NHNN có thể cân nhắc ngừng giảm lãi suất

Tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Thống đốc NHNN cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, sẽ cân nhắc ngừng giảm lãi suất để tránh gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VGP.

Đây là chia sẻ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra vào ngày 7/8.

Thống đốc cho biết thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế diễn biến khó lường, lãi suất USD tăng cùng với các chính sách thuế đối ứng của Mỹ khiến áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ ngày càng lớn. Đây là những yếu tố không chỉ gây tác động về mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền tảng kinh tế.

Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay đã tiếp tục giảm khoảng 0,4%/năm so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Tính đến nay, tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Trong bối cảnh đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, NHNN sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến, tùy từng giai đoạn mà đặt ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững", Thống đốc khẳng định.

Ngoài ra, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm đã tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc phân tích tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Với lĩnh vực chứng khoán, mặc dù có tốc độ tăng nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống. Đặc biệt, NHNN khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

Lạm phát bình quân đang được kiểm soát ở mức 3,6%, vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu Quốc hội đề ra (4,5-5%). Tổng phương tiện thanh toán tăng 7,5% so với cuối năm ngoái, gần gấp đôi mức tăng cùng kỳ năm trước.

Theo lý giải của Thống đốc, mức tăng cao này phần lớn đến từ việc NHNN thực hiện các đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cho vay đặc biệt phục vụ chuyển giao các ngân hàng thuộc diện mua bắt buộc.

Thời gian tới, Thống đốc cho biết NHNN sẽ có giải pháp đồng bộ để hỗ trợ chính sách tiền tệ hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, trọng tâm là phát triển mạnh mẽ thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn trung - dài hạn, từ đó giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

Đồng thời, cần mở rộng chương trình bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu các doanh nghiệp này được hỗ trợ vay vốn qua cơ chế bảo lãnh, sẽ tạo ra động lực sản xuất mạnh mẽ từ mọi khu vực trong nền kinh tế.

Với các lĩnh vực như bất động sản và hạ tầng, thường cần nguồn vốn trung và dài hạn lớn, Thống đốc cho rằng nên huy động qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương, hoặc các khoản vay quốc tế.

"Chỉ khi huy động vốn đúng kênh, đúng tính chất thì mới có thể vừa tăng trưởng cao, vừa ổn định bền vững", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.