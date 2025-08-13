Chỉ 4 ngân hàng nhưng nắm hơn 7 triệu tỷ đồng tiền gửi

Tại ngày 30/6, 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank) có số dư tiền gửi lên tới 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn một nửa lượng tiền gửi tại 28 ngân hàng.

Big 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank) sở hữu hơn một nửa lượng tiền gửi toàn thị trường. Ảnh: Nam Khánh.

Thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2025 của 28 ngân hàng thương mại (27 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán và Agribank) cho thấy tổng số dư tiền gửi khách hàng toàn hệ thống đã vượt 14 triệu tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng gần 8% so với đầu năm, tương đương mức tăng ròng hơn 1 triệu tỷ đồng .

Đáng chú ý, BIDV và Agribank là hai ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng .

4 ngân hàng hút hơn 7,4 triệu tỷ

Tính đến cuối tháng 6, quy mô tiền gửi của nhóm Big 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank) tiếp tục áp đảo, chiếm hơn 50% tổng số dư tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng thương mại được thống kê.

Trong đó, BIDV dẫn đầu với 2,05 triệu tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng ròng 121.600 tỷ đồng so với đầu năm, hiện nắm tới 14,6% thị phần tiền gửi.

Bám sát là Agribank với số dư gần 2,04 triệu tỷ đồng , tăng hơn 124.600 tỷ sau 2 quý và giữ khoảng 14,5% thị phần. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai “ông lớn” ngân hàng này cùng "nắm tay nhau" vượt mốc 2 triệu tỷ đồng tiền gửi, thiết lập kỷ lục mới của ngành ngân hàng.

Xếp sau 2 nhà băng kể trên là VietinBank với 1,71 triệu tỷ đồng (+7%) tiền gửi của khách hàng và Vietcombank với 1,59 triệu tỷ đồng (+5%). Hai nhà băng này lần lượt sở hữu 12,2% và 11,3% thị phần tiền gửi.

Đáng chú ý, dòng tiền gửi tiết kiệm vẫn ồ ạt chảy vào nhóm ngân hàng quốc doanh dù mặt bằng lãi suất của các nhà băng này luôn duy trì ở mức thấp nhất hệ thống.

Hiện khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh này chỉ được nhận mức lãi suất khiêm tốn 1,6-3,3%/năm. Trong khi gửi kỳ hạn dài hơn, khoảng 12 tháng trở lên, cũng chỉ nhận được mức lãi suất dao động 4,6-4,8%/năm.

TĂNG TRƯỞNG SỐ DƯ TIỀN GỬI TẠI 4 NGÂN HÀNG QUỐC DOANH Nguồn: BCTC NHN. Nhãn BIDV Agribank VietinBank Vietcombank 31/12/2024 triệu tỷ đồng 1.93 1.91 1.6 1.51 30/6/2025 triệu tỷ đồng 2.05 2.04 1.71 1.59

MB, Sacombank, VPBank dẫn đầu nhóm tư nhân

Không chỉ nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại tư nhân cỡ lớn cũng ghi nhận đà tăng trưởng huy động vốn sôi động trong nửa đầu năm, nổi bật là MB, Sacombank, VPBank cùng loạt tên tuổi có bước nhảy vọt như ABBank, NamABank, NCB.

Theo đó, kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm, MB lọt top 5 ngân hàng huy động vốn nhiều nhất thị trường với hơn 783.290 tỷ đồng số dư tiền gửi, tăng 10% so với cuối năm 2024, tương đương chiếm 5,6% thị phần tiền gửi.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MB đạt tới 297.000 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 38% tổng huy động, trong đó CASA từ khách hàng cá nhân duy trì ở mức 52% (tương đương 155.000 tỷ). Với kết quả này, MB tiếp tục vượt Techcombank để dẫn đầu về tỷ lệ CASA hai quý liên tiếp.

Tại ngày 30/6, Sacombank và VPBank đều có số dư tiền gửi khách hàng vượt mốc 600.000 tỷ đồng . Trong đó, Sacombank huy động được 618.228 tỷ, tăng 10% so với cuối năm ngoái và chiếm 4,4% thị phần. VPBank bám sát với 616.000 tỷ đồng , tăng mạnh 27% so với hồi đầu năm.

THỊ PHẦN TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2025 Nguồn: BCTC NH. Nhãn BIDV Agribank VietinBank Vietcombank MB Sacombank VPBank ACB SHB Techcombank 18 ngân hàng còn lại Thị phần tiền gửi (tính theo số liệu thống kê tại 28 ngân hàng) % 14.56 14.5 12.18 11.28 5.55 4.39 4.37 4.04 3.95 3.89 21.29

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về ACB với 569.000 tỷ (+5,6%), SHB hiện có 557.320 tỷ (+12%) và Techcombank nắm 549.000 tỷ (+2,3%).

Thống kê cho thấy 10 ngân hàng dẫn đầu về quy mô tiền gửi khách hàng tính tới hết quý II/2025 đã nắm giữ áp đảo tới 78,7% thị phần huy động của 28 ngân hàng. 18 nhà băng còn lại chỉ nắm hơn 21% số dư còn lại.

Dù quy mô vốn huy động chưa quá lớn, nhóm ngân hàng tư nhân vừa và nhỏ vẫn gây chú ý với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Với ABBank, mức tăng ghi nhận được sau nửa đầu năm lên tới gần 36% so với cuối năm 2024, trong khi NamABank cũng ghi nhận số dư tiền gửi tăng 24% và NCB tăng 20%.

Trái ngược với nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng tư nhân vốn nhỏ đang là khu vực chịu chi trả lãi suất huy động tốt nhất trên thị trường. Với kỳ hạn tiền gửi 1-5 tháng, nhóm nhà băng này hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất 4-4,35%/năm, trong khi tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên, khách hàng cá nhân có thể nhận về mức lãi suất tới 5,8-6,1%/năm.