Sẽ kết nối thanh toán mã QR xuyên biên giới với Hàn Quốc

BIDV và Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) sẽ phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR từ Hàn Quốc sang Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trao thoả thuận hợp tác. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hợp tác về tài chính - ngân hàng, Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) sẽ phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR từ Hàn Quốc sang Việt Nam, trong đó Hana và BIDV đóng vai trò ngân hàng thanh toán trung gian.

Một tổ chức tài chính khác của Việt Nam là Ngân hàng Quân đội (MB) cũng ký thỏa thuận hợp tác với Công ty SK Innovation, Công ty Seojin System về cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Công ty Nextrans; Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) trao hợp tác đầu tư đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ hình thành, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia.

Các thỏa thuận hợp tác về năng lượng và công nghiệp có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Công nghiệp nặng Hyosung hợp tác triển khai các dự án STATCOM và thiết bị lưới điện thông minh ở Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty SK Innovation, Công ty LS ECO ENERGY ký Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa PVN và Công ty SK Innovation Co., Ltd và thỏa thuận hợp tác với Công ty LS ECO ENERGY về đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất cáp cao thế tại Việt Nam phục vụ dự án năng lượng tái tạo.

Tổng công ty Hàng hải (VIMC) và Tập đoàn HD Huyndai hợp tác thành lập công ty liên doanh đóng mới tàu biển.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Korean Air hợp tác thành lập công ty liên doanh thực hiện dịch vụ bảo dưỡng tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hợp tác trong vận chuyển hàng hóa.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (Al), nông nghiệp công nghệ cao, logistics...

Các thỏa thuận về hợp tác về lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty KIRA, Công ty LG CNS hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Hyundai Rotem hợp tác nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dự án đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc tại Việt Nam.

Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty Samsung C&T hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn KT hợp tác chiến lược phát triển giải pháp AI, nền tảng AX đóng góp cho chiến lược AI và chuyển đổi số của Việt Nam.

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL-SGT); Công ty G-GROUP, Công ty ZUP; Công ty Korea Technology and Future (KTNF) hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tạị Việt Nam.

CTCP Tập đoàn đầu tư Phù Mỹ và Công ty Eric C&C hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ cảng Phù Mỹ...

Ngoài ra còn khoảng 20 thỏa thuận hợp tác khác liên quan tới lĩnh vực du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với đối tác Hàn Quốc.