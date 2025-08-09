Quỹ từ Trung Quốc rút vốn khỏi Sacombank

Tianhong Vietnam không còn trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn Sacombank, tuy nhiên ngân hàng ghi nhận sự xuất hiện của cổ đông mới là một thành viên thuộc Dragon Capital.

Sacombank có thay đổi trong cơ cấu cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố bản cập nhật thông tin cổ đông sở hữu 1% vốn điều lệ trở lên. Theo đó, chỉ có 6 cá nhân và tổ chức nắm trên 1% vốn Sacombank.

Đáng chú ý, danh sách mới nhất này không có tên Tianhong Vietnam - thuộc Tianhong Asset Management (Tianhong AM), một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Trung Quốc.

Thay vào đó là sự xuất hiện của cổ đông mới - Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), một thành viên thuộc nhóm Dragon Capital, với tỷ lệ sở hữu 1,02% (tương đương gần 19,3 triệu cổ phiếu).

Ngoài VEIL, hai thành viên khác của Dragon Capital cũng nằm trong danh sách là Norges Bank (sở hữu 1,17%) và Amersham Industries Limited (sở hữu 1,01%).

Một quỹ ngoại khác là Pyn Elite Fund (Phần Lan) tiếp tục là cổ đông tổ chức lớn nhất tại Sacombank với tỷ lệ sở hữu 5,38%.

Trong cơ cấu cổ đông lớn của Sacombank, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh là cá nhân duy nhất sở hữu trên 1% vốn. Hiện, ông Minh đang nắm giữ gần 62,57 triệu cổ phiếu, tương đương 3,32% vốn điều lệ ngân hàng.

Em gái ông Minh là bà Dương Thị Liêm cũng sở hữu 0,63% vốn. Tổng cộng, ông Dương Công Minh và người liên quan đang nắm giữ 3,95% vốn tại Sacombank.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Sacombank ghi nhận 5.342 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Đến hết tháng 6, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 717.300 tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền gửi khách hàng tăng 8% lên gần 549.200 tỷ đồng , cho vay khách hàng tăng 7% đạt 516.600 tỷ, dự phòng rủi ro cho vay tăng 16% lên 8.752 tỷ đồng .