Lộ diện 4 ngân hàng tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Năm 2024, có 14 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 4 vị trí dẫn đầu đều có mức nộp trên 5.000 tỷ đồng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB.

Techcombank, HDBank, VPBank và ACB là 4 ngân hàng tư nhân có số nộp thuế trên 5.000 tỷ đồng trong năm 2024. Ảnh: TCB.

CafeF vừa công bố danh sách 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024 trong chuỗi PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước.

Theo số liệu từ danh sách PRIVATE 100, năm 2024, tổng số nộp ngân sách của 20 ngân hàng tư nhân hàng đầu đạt 47.300 tỷ đồng , tăng hơn 5.400 tỷ đồng (+13%) so với năm 2023 và cao gấp rưỡi số thu nộp của năm 2022.

Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, với các chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng tăng cao, tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động và đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia.

Có tổng cộng 14 ngân hàng tư nhân đã nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 2 đơn vị so với năm trước đó. Bốn vị trí dẫn đầu đều có mức nộp trên 5.000 tỷ đồng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB. Đây đều là những đơn vị có mức nộp ngân sách cao trong nhiều năm trở lại đây.

5 vị trí tiếp theo là những đơn vị đều có số nộp trên 2.000 tỷ đồng , gồm Sacombank, LPBank, VIB, SHB và TPBank.

Tổng mức nộp ngân sách của 10 nhà băng đứng đầu đạt 40.600 tỷ đồng , chiếm tới 86% số nộp của toàn bộ 20 doanh nghiệp trong danh sách.

Năm 2024, các ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức tuy nhiên, nhờ các chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, giữ lãi suất điều hành ở mức thấp, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, các ngân hàng đã tận dụng cơ hội để mở rộng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường đóng góp ngân sách.

Tổng lợi nhuận năm của 20 ngân hàng trong danh sách này đạt xấp xỉ 170.000 tỷ đồng (+27%).

Triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam năm 2025 được đánh giá tích cực nhờ vào khi Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng tăng cao. Các ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng tín dụng, phát triển các sản phẩm tài chính mới và đầu tư vào công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tuy nhiên, các thách thức như biến động thị trường tài chính toàn cầu, rủi ro lạm phát và áp lực nợ xấu vẫn đòi hỏi các ngân hàng duy trì quản trị rủi ro chặt chẽ. Việc nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định pháp luật sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững.