Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao cơ quan này đề xuất sửa đổi rút gọn Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị sáng nay (14/8). Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.

Tại hội nghị, Bộ Xây dựng kiến nghị nâng mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với người độc thân và 40 triệu đồng với hộ gia đình, thay vì mức hiện hành là 15 và 30 triệu đồng.

Phía Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thuận với kiến nghị của Bộ Xây dựng về xem xét điều chỉnh tiêu chí về thu nhập như đã đề cập. Phó thống đốc Phạm Quốc Dũng thừa nhận quy định hiện hành tương đối chặt chẽ, áp dụng đồng loạt trên cả nước trong khi mức thu nhập bình quân ở từng địa phương lại khác nhau, gây khó khăn cho công tác triển khai.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng cho rằng quy định mức thu nhập mua nhà ở xã hội hiện nay khiến nhiều công nhân, chuyên gia thu nhập nhỉnh hơn một chút không đủ khả năng mua nhà thương mại, nhưng cũng không tiếp cận được chính sách nhà ở xã hội.

Do đó, Hải Phòng kiến nghị tăng mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội hoặc giao địa phương được chủ động quyết định mức thu nhập này, tương tự như cơ chế đã áp dụng đối với điều kiện nhà ở.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn.

Bộ Xây dựng cũng được giao đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội với quy mô 633.559 căn, trong đó 146 dự án hoàn thành (103.717 căn), 144 dự án đã khởi công và 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỷ lệ hoàn thành, khởi công, chấp thuận đến năm nay đạt 59,6% so với chỉ tiêu Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (37%). Dự kiến đến hết năm sẽ có thêm 36.700 căn, nâng tổng số lên 73.671 căn (73%), vượt mục tiêu tối thiểu 63.000 căn.

Thủ tướng ghi nhận kết quả cũng như những nỗ lực của các bộ ngành, địa phương. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhu cầu về nhà ở xã hội tại các địa phương rất lớn, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng...

Thủ tướng khẳng định mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là không thay đổi và cũng không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Do đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các địa phương phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, cũng như hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Đối với các dự án đã hoàn thành, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Với các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, các địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa khởi công trong năm, ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm, tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo...