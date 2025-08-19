4 tỷ phú USD xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án

Sự kiện sáng ngày 19/8 có sự xuất hiện của 4 tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam gồm Chủ tịch Vingroup, Vietjet Air, Techcombank, Hòa Phát với vai trò là chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Tại đại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trên cả nước với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng sáng nay, bên cạnh sự tham gia, chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, còn là sự xuất hiện của nhiều tỷ phú USD, doanh nhân với vai trò chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án trọng điểm.

Trong đó, sự xuất hiện của 3 tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet, và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank... thể hiện vai trò của đội ngũ doanh nhân nói riêng và khối kinh tế tư nhân nói chung trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng là chủ đầu tư dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Việt Linh.

Tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sáng nay, thay mặt Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương, ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Việt Linh.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) rộng 90 ha do Vingroup làm chủ đầu tư được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử xây dựng. Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Cũng trong sáng nay, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã có mặt tại sự kiện ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại sự kiện, bà Thảo bày tỏ kỳ vọng nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics, với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

Là người sáng lập hãng hàng không Vietjet, bà Thảo đồng thời gửi lời chúc mừng tới lễ khởi công dự án hangar sân bay Long Thành và công trình sân bay quốc tế Gia Bình - những dự án hàng không mở rộng bầu trời Việt Nam.

“Khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68, đang khẳng định vai trò tiên phong. Hơn 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam”, bà Thảo bày tỏ.

Ảnh: Khương Nguyễn.

Lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có sự xuất hiện của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank.

Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong đợt khởi công, khánh thành này, lên tới gần 121.000 tỷ đồng . Dự án do Bộ Công an là cơ quan chủ quản, với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank tại lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sáng nay. Ảnh: Việt Hà.

So với các sân bay khu vực phía Bắc và cả Việt Nam, sân bay Gia Bình nổi bật với 4 đường cất hạ cánh, quy mô sân đỗ và diện tích sử dụng rộng hơn cả Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Cũng trong sáng nay, tại tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm - Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát cho biết hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, Hòa Phát tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt là sản xuất thép chất lượng cao.

"Được sự ủng hộ của Chính phủ, Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi quyết định đầu tư Cảng Bãi Gốc và Khu liên hợp sản xuất gang thép với tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng vào tỉnh trong giai đoạn 2025-2030", tỷ phú Long chia sẻ.

Trong 2 dự án kể trên, Khu liên hợp gang thép được chia làm 2 giai đoạn với tổng công suất 6 triệu tấn/năm. Giai đoạn 1 công suất 3 triệu tấn/năm được triển khai từ cuối năm 2025. Khi hoàn thành dự án, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 22 triệu tấn/năm.

“Các dự án trên khi hoàn thành sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thép thế giới, đóng góp ngân sách Nhà nước 10.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 15.000 lao động, ưu tiên tối đa người địa phương”, ông Trần Đình Long chia sẻ.

Tỷ phú Trần Đình Long cam kết đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HPG.

Dự án Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, cũng được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng . Cảng sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực. Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng có tải trọng tới 250.000 DWT; 6 bến cập tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT; 6 bến xuất hàng lỏng/khí trọng tải đến 50.000DWT và 1 bến SPM. Trước năm 2030, cảng được xây dựng đảm bảo bốc dỡ, khai thác lượng hàng hóa khoảng 26 triệu tấn/ năm.

Ngoài 4 tỷ phú USD kể trên, trong sáng nay, tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) cũng tham dự và chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Thadico. Ảnh: Liên Phạm.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, vành đai, cảng và đường sắt.

Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) cam kết sẽ đưa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và phát huy hiệu quả bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.