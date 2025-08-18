Bên trong nơi diễn ra triển lãm đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) rộng 90 ha sẽ là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm được khánh thành vào dịp 19/8 sắp tới.

Dự án do Vingroup đầu tư với tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng , sau đó bàn giao các hạng mục đầu tiên cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hồi cuối tháng 6 để tổ chức triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm.

Để kịp thời tổ chức triển lãm từ ngày 28/8, các hạng mục phục vụ đang được gấp rút hoàn thiện.

Bên trong tòa nhà Kim Quy - dấu ấn của Trung tâm triển lãm - chia làm 9 đại sảnh và 1 sảnh chính. Mỗi sảnh thể hiện chủ đề khác nhau như Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; kiến tạo và phát triển; đầu tàu kinh tế; khởi nghiệp kiến quốc; tỉnh giàu nước mạnh.

Các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 200 doanh nghiệp lớn cũng tham gia triển lãm, "vẽ" nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển giàu cảm xúc và vinh quang của đất nước.

Những thành tựu nổi bật về công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch… sẽ được tái hiện tại sự kiện.

Không gian kiến trúc, trưng bày bên ngoài được chia ra làm 4 phân khu, tương ứng với 4 chủ đề khác nhau. Sân phía Đông là "Ngày hội non sông", sân phía Tây là "Khát vọng bầu trời" & "Vì tương lai xanh"; sân phía Nam là "Thanh gươm và lá chắn" và sân phía Bắc và Không gian đại nhạc hội, chương trình văn hóa. Các hạng mục ở khu vực này cũng đang hoàn thiện với những điểm nhấn đặc biệt.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 đã được Cục Hàng không Việt Nam di chuyển đến trưng bày tại triển lãm. Đây là máy bay chính phủ Liên Xô tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sử dụng để chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa tự do từ 9h đến 22h mỗi ngày.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cho biết Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, công tác tổ chức phải trang trọng, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, có quy mô, tầm vóc và ý nghĩa xứng đáng với hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc, đồng thời có sức hấp dẫn để thu hút đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tọa lạc ở Cổ Loa sẽ là nơi diễn ra triển lãm thành tựu đất nước mừng 80 năm Quốc khánh.

V-Concert và V-Fest với 50.000 khán giả đã mở đầu cho chuỗi siêu sự kiện sắp diễn ra liên tiếp tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Sau khi bàn giao cho cơ quan quản lý, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ là nơi tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

