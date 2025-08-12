Trung tâm Triển lãm Việt Nam - 'thủ phủ' mới trong lĩnh vực giải trí

V-Concert và V-Fest với 50.000 khán giả đã mở đầu cho chuỗi siêu sự kiện sắp diễn ra liên tiếp tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Từ việc chuẩn bị địa điểm để đáp ứng sân khấu dành cho hàng chục nghìn người trong 2 đêm diễn, đến công tác vận hành, an ninh để giữ trật tự và đảm bảo lồng di chuyển tại sự kiện, Trung tâm Triển lãm Việt Nam là nền móng để Hà Nội ghi dấu trên bản đồ các “kinh đô concert” của khu vực.

Bệ phóng cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam

Mới hoàn thiện bàn giao, song sau 1 tháng, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã cho thấy khả năng đăng cai các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, mà khởi đầu là “V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam” cùng “V-Fest - Thanh xuân rực rỡ” rực sáng bầu trời Hà Nội cuối tuần qua.

V-Concert và V-Fest là phép thử cho thấy Trung tâm Triển lãm Việt Nam đủ khả năng đáp ứng các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế.

Ngay từ chiều, các tuyến đường dẫn vào Trung tâm triển lãm Việt Nam ken đặc người và xe. Trong khán đài rộng lớn, ánh sáng, âm thanh, pháo hoa hòa quyện cùng tiếng cổ vũ tạo nên bầu không khí rực lửa.

Khâu tổ chức là điểm cộng của sự kiện. Chỗ để xe rộng, giao thông được điều phối thông suốt trong nội khu, khu vực đổi vòng tay hay cổng vào cho các hạng vé được hướng dẫn cẩn thận, thông thoáng và bố trí hợp lý để không có hiện tượng ùn tắc kéo dài hay ồn ào, náo loạn.

Khi trào lưu các chương trình concert giải trí gây sốt thời gian qua, nhiều người mong ngóng đến khi nào Việt Nam mới có một địa điểm đủ diện tích, với các hạ tầng tiên tiến để làm các concert lớn mang tầm quốc tế. Câu trả lời đã có thông qua sân khấu V-Concert và V-Fest khi không gian của tổ hợp triển lãm top 10 thế giới chính là nguồn cảm hứng đầu tư một sân khấu hoành tráng, mang tới trải nghiệm mãn nhãn cho người hâm mộ trong một không gian âm nhạc hiện đại và đầy năng lượng.

Khán giả vừa đu concert, vừa check-in tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

“Tôi thực sự ấn tượng về địa điểm tổ chức và sân khấu của chương trình, quá đẹp và thoáng đãng. Cả nhà tôi đến từ lúc 16h và đã tranh thủ check-in mọi góc độ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đặc biệt, từ chính khu vực tổ chức có thể ngắm hoàng hôn và đón nhận những làn gió lồng lộng từ sông Hồng - thật sự là những trải nghiệm khó quên”, Hoàng Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Điểm đến của những sự kiện tầm cỡ

Dù mới ra mắt thông qua 2 sự kiện đầu tiên, song Trung tâm triển lãm Việt Nam đã tạo ấn tượng khó quên với người dân Hà Nội yêu nghệ thuật.

Tới đây, Trung tâm Triển lãm Việt Nam tiếp tục được chọn là nơi tổ chức đại nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder - đại tiệc âm nhạc quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám toàn cầu; giải chạy “Việt Nam tôi đó” (24/8) dự kiến quy tụ 20.000 vận động viên; và đặc biệt là Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (từ 28/8 đến 5/9), hứa hẹn thu hút hàng triệu người dân và du khách tới tham quan.

Sẽ có thêm nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia, quốc tế được tổ chức, dự kiến mang về dòng khách lên tới 60 triệu lượt/năm cho Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bội thu nhờ việc phát triển hệ sinh thái xung quanh các khu triển lãm. Đơn cử, Shanghai Expo 2010 đã đón tới 73 triệu khách trong 6 tháng với doanh thu 1- 2 triệu USD /tháng; con số này ở Dubai Expo 2020 là 24 triệu khách và 2- 3 triệu USD /tháng… Với quy mô top 10 trung tâm triển lãm hàng đầu thế giới, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được kỳ vọng tái hiện, thậm chí bứt phá những kỷ lục này.

Theo đó, điểm đến biểu tượng mới của Hà Nội dự kiến đón 60 triệu lượt khách/năm đổ về vui chơi, giải trí, mua sắm, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật và tìm kiếm, gặp gỡ đối tác, thúc đẩy giao thương toàn cầu. Những cú hích này đưa Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành địa điểm của các sự kiện văn hóa - giải trí tầm cỡ quốc gia và quốc tế, không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch Hà Nội, mà còn kiến tạo một thủ phủ sầm uất chưa từng có cho khu vực đông bắc thủ đô. Từ mảnh đất di sản Cổ Loa, giấc mơ về một nền giải trí Việt Nam vươn tầm thế giới sẽ không còn xa.