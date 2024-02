Du khách cháy hết mình với lễ hội âm nhạc đón năm mới tại Grand World

Hàng chục nghìn người dân tại Hà Nội, Hưng Yên và các vùng lân cận đã có một ngày cuối năm bùng nổ khi hòa mình vào đại nhạc hội tại “siêu quần thể” Grand World phía đông thủ đô.

Đại nhạc hội countdown và màn pháo hoa chào Tết tại Grand World là lễ hội quy mô hàng đầu miền Bắc diễn ra vào thời khắc chuyển giao sang năm mới Giáp Thìn. Sự kiện do Heineken - “ông vua” của các buổi tiệc countdown đình đám và Vinhomes - thương hiệu bất động sản nổi danh với những siêu lễ hội đẳng cấp quốc tế phối hợp tổ chức.

Sức hút của Grand World

Sức hấp dẫn của “vũ trụ giải trí” Grand World với những công trình lộng lẫy cộng hưởng cùng siêu đại nhạc hội lớn nhất miền Bắc khiến dòng người đổ về đây ngày một tăng. Chiều tối ngày 9/2 (30 tháng Chạp), các nhà hàng, quán cà phê dọc sông Venice đã trở thành điểm tụ tập của lượng khách lớn - những người vừa tổ chức tiệc tất niên, vừa chờ đợi đại nhạc hội hoành tráng.

Anh Đình Thắng (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết gia đình là khách quen của Grand World và tham gia không thiếu sự kiện nào kể từ khi “siêu tổ hợp” này đi vào hoạt động. “Tôi mời bạn bè đến đây để cùng nâng ly đón năm mới, đồng thời trải nghiệm đại nhạc hội EDM hoành tráng”, anh chia sẻ.

Người dân tổ chức tiệc tất niên tại Grand World để sẵn sàng trải nghiệm đại nhạc hội.

Có mặt từ 15h, Minh Phương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhóm bạn choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ, sầm uất của “siêu tổ hợp” Grand World, từ những khu phố Hàn cổ kính đến các tòa nhà mang nét kiến trúc châu Âu thơ mộng. Đặc biệt, loạt nhà hàng với đa dạng sản phẩm, dịch vụ khiến nhóm bạn trẻ này đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

“Ngay khi đặt chân đến đây, chúng mình đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động hấp dẫn như đi thuyền Gondola trên sông Venice, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ khổng lồ, check-in với hàng trăm góc ảnh độc đáo... Tới Grand World là được check-in mỏi tay, cháy máy”, Minh Phương chia sẻ.

Gần đến giờ diễn ra đại nhạc hội, không khí tại Grand World càng nóng lên khi lượng khách tăng không ngừng, lấn át cái lạnh của ngày cuối năm. Phần lớn mọi người đều hoà mình vào các hoạt động hoạt náo như âm nhạc, xiếc đường phố, show diễn thực cảnh “The Grand Voyage” phiên bản Tết… Lường trước mật độ đông đúc, từ 18h, nhiều người đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực tổ chức đại nhạc hội để có chỗ đứng đẹp nhất.

Đại nhạc hội countdown và màn pháo hoa chào Tết chính thức bắt đầu vào 20h, khi các khu vực phố Tây quanh sông Venice không còn một chỗ trống. Hàng chục nghìn người vừa háo hức trải nghiệm sự kiện hoành tráng hàng đầu miền Bắc, vừa bồi hồi chờ đón thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời.

Các khu vực phố Tây quanh sông Venice không còn chỗ trống.

Tâm điểm đại nhạc hội

Sân khấu đại nhạc hội gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự hoành tráng và lộng lẫy, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất. Sau màn biểu diễn Tết xưa với các ca khúc quan họ Bắc Ninh mang đậm âm hưởng xuân truyền thống, các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế đã chiêu đãi du khách một đại tiệc âm nhạc bùng nổ cảm xúc.

Màn biểu diễn Tết xưa đậm chất xuân truyền thống.

Nếu Da LAB liên tiếp trình diễn những bản hit đã làm nên tên tuổi của nhóm như Thanh xuân, Thức giấc, mashup Bài ca tuổi trẻ và Một nhà... “Lady Mây” Myra Trần lại khiến hàng chục nghìn khán giả yêu nhạc thổn thức với những ca khúc lãng mạn như Tình yêu đến sau hay Anh chưa thương em đến vậy đâu. Tiếp đến, “chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Phương Vy đốt cháy bầu không khí của đại nhạc hội với các ca khúc bốc lửa như Vũ điệu hoang dã, Roar và On and on.

Đặc biệt, hàng chục nghìn người đã hòa chung nhịp đập khi những âm điệu nhạc điện tử của DJ Hardway - DJ thuộc top 100 thế giới - bắt đầu vang vọng khắp Grand World. Những bản hit Like no other, Need it, Run baby run khiến cảm xúc của người nghe được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Dàn nghệ sĩ trong và ngoài được đốt cháy bầu không khí của đại nhạc hội.

Khoảnh khắc đồng hồ điểm 0h, bầu trời Grand World bừng sáng bởi hàng nghìn chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Dưới màn pháo hoa, giai điệu chào đón năm mới vẫn tiếp tục vang lên trong niềm hân hoan cùng những lời chúc tốt đẹp. Kéo dài đến 0h30 ngày 10/2 (mồng 1 Tết), đại nhạc hội ngập tràn cảm xúc báo hiệu một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.

“Gia đình tôi đã nhiều năm tham gia lễ hội countdown ở Nhà hát Lớn, nhưng sự kiện năm nay tại Grand World mang tới một ấn tượng hoàn toàn khác biệt, khi được tổ chức trong lòng một quần thể với kiến trúc tuyệt đẹp”, chị Thu Hà (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ.

Màn pháo hoa rực rỡ chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Liên tiếp tổ chức các đại nhạc hội gây tiếng vang và thu hút lượng du khách kỷ lục, Grand World đang khẳng định vị thế của một điểm đến mới trên bản đồ lễ hội Việt Nam. Sau chuỗi ngày sôi động của “Hội chợ Xuân 2024” quy mô hàng đầu cả nước, đại nhạc hội countdown và pháo hoa chào Tết tại Grand World tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của những thương hiệu gắn liền các siêu lễ hội hoành tráng.