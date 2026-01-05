Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quỹ phòng TA và OTA là gì mà khiến khách đến Phú Quốc 'nổi khùng'?

  • Thứ hai, 5/1/2026 11:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Du khách đặt phòng tại Phú Quốc được khách sạn báo "hết phòng", trong khi các ứng dụng trực tuyến hiển thị vẫn còn chỗ. Cách giải thích về "quỹ phòng" khiến khách hàng bức xúc.

Nhân viên dọn buồng phòng tại khách sạn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Ngày 5/1, du khách H.T. liên hệ một khách sạn tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) để đặt phòng cho ngày 19/1. Phía khách sạn phản hồi đã hết phòng. Tuy nhiên, H.T. phát hiện trên các ứng dụng đặt phòng online, khách sạn này vẫn còn phòng trống.

Khi được hỏi lại, chủ cơ sở giải thích rằng khách sạn phân bổ phòng theo các "quỹ phòng" khác nhau, gồm TA và OTA. Do sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, phần giải thích này khiến du khách khó hiểu, dẫn đến bức xúc và đăng bài "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Thực tế, TA và OTA là hai kênh bán phòng phổ biến trong kinh doanh khách sạn hiện nay.

TA là viết tắt của Travel Agency, nghĩa là các đại lý du lịch, lữ hành. Đây là những đơn vị sở hữu tệp khách hàng lớn, hợp tác với khách sạn để giới thiệu và bán các sản phẩm lưu trú.

Các sản phẩm này thường nằm trong các gói tour trọn gói gồm phương tiện di chuyển, điểm tham quan, ăn uống và nghỉ ngơi. Đổi lại, khách sạn chi trả một khoản hoa hồng theo thỏa thuận.

Theo giới làm du lịch, TA được xem là kênh bán phòng trung gian hiệu quả, đặc biệt với khách nội địa đi theo đoàn. Việc được tư vấn trực tiếp, chi tiết giúp khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn dịch vụ.

Ngoài phòng nghỉ, TA còn liên kết bán nhiều dịch vụ khác như vé máy bay, xe di chuyển hay đặt bàn ăn cho các đối tác liên quan.

khach san anh 1

Du khách Nga tắm nắng trên bãi biển Phú Quốc hồi cuối tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, OTA (Online Travel Agency) cũng là kênh bán phòng trung gian nhưng hoạt động thông qua nền tảng trực tuyến như Booking, Agoda, Traveloka…

Hình thức này đang phát triển mạnh nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Phần lớn du khách hiện nay có xu hướng tìm kiếm và đặt dịch vụ lưu trú qua các ứng dụng này.

Điểm giống nhau giữa TA và OTA là đều giúp khách sạn tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng và thu về hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công. Tuy nhiên, mỗi kênh có nhóm khách hàng và cách vận hành khác nhau.

Theo các đơn vị trong ngành, nếu chỉ bán phòng qua một kênh duy nhất như OTA, khách sạn khó đảm bảo nguồn khách ổn định. Do đó, nhiều cơ sở lựa chọn phân bổ số lượng phòng cho nhiều kênh cùng lúc, gồm TA và OTA, để tối ưu doanh thu.

Trên thực tế, TA là kênh được nhiều khách sạn mới khai trương ưu tiên hợp tác đầu tiên. Việc tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên tư vấn giúp tạo dựng niềm tin, hạn chế lo ngại về sự khác biệt giữa hình ảnh quảng cáo và dịch vụ thực tế.

Đặc biệt, TA là lựa chọn phổ biến với các đoàn khách lớn, mang lại lượng phòng bán ra đáng kể nếu được tiếp thị hiệu quả.

Tuy nhiên, với nhiều du khách cá nhân, khái niệm "quỹ phòng TA và OTA" vẫn còn xa lạ. Sự chênh lệch giữa thực tế và hiển thị trên ứng dụng dễ trở thành nguyên nhân gây hiểu lầm, bức xúc và tranh cãi.

khach san anh 2

Du khách sắp xếp hành lý trong phòng khách sạn. Ảnh: Timur Weber/Pexels.

Trước đó, UBND đặc khu Phú Quốc phát cảnh báo rủi ro khi đặt phòng khách sạn qua ứng dụng, sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh du khách đến nơi nhưng không có phòng như đã đặt, phải thuê chỗ khác với giá cao.

Qua kiểm tra, chính quyền cho biết một số cơ sở lưu trú chưa niêm yết giá đầy đủ, song phần lớn sự cố xuất phát từ việc du khách đặt phòng trên website, ứng dụng không chính thống, thiếu xác nhận trực tiếp hoặc chuyển tiền qua kênh không bảo đảm.

UBND đặc khu khuyến cáo du khách chỉ đặt phòng trên nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ xác nhận, lưu chứng từ giao dịch và liên hệ trực tiếp cơ sở lưu trú trước khi đến. Chính quyền sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm để bảo vệ hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, minh bạch.

khách sạn Phú Quốc khách sạn quỹ phòng khách sạn TA đại lý du lịch OTA quỹ phòng kinh doanh khách sạn

