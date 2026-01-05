Bali mạnh tay 'đuổi' khách du lịch

Từ năm 2026, chính quyền Bali sẽ áp dụng cơ chế sàng lọc tài chính với toàn bộ du khách quốc tế, yêu cầu chứng minh đủ khả năng chi trả cho chuyến đi.

Du khách đi bộ dọc bãi biển ở Bali. Ảnh: Travel And Tour World.

Bali - hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia - dự kiến triển khai quy trình kiểm tra năng lực tài chính đối với du khách quốc tế từ năm 2026.

Chính sách này được chính quyền tỉnh Bali công bố nhằm giải quyết tình trạng quá tải du lịch, bảo đảm du khách có đủ điều kiện tài chính trong suốt thời gian lưu trú, qua đó giảm áp lực lên hạ tầng, môi trường và đời sống địa phương.

Theo kế hoạch, du khách đến từ các thị trường lớn như Australia, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải chứng minh năng lực tài chính trước khi được phép nhập cảnh. Ngoài thị thực, yếu tố tài chính sẽ trở thành một trong những điều kiện bắt buộc để vào Bali, theo Travel And Tour World.

Thống đốc Bali Wayan Koster cho biết việc sàng lọc tài chính là một phần trong chiến lược phát triển "du lịch chất lượng", hướng tới nhóm du khách có trách nhiệm và khả năng chi tiêu phù hợp.

Cụ thể, du khách sẽ phải cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất, khai báo thời gian lưu trú và các hoạt động dự kiến trong chuyến đi.

Cặp đôi dạo bước trên bãi biển ở Nusa Dua, Bali, Indonesia, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Bali đánh giá biện pháp này cần thiết nhằm hạn chế các hệ lụy của tình trạng du lịch đại trà, vốn gây quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến văn hóa bản địa trong những năm gần đây. Trên thế giới, một số điểm đến du lịch cũng đã áp dụng quy định tương tự để kiểm soát chất lượng du khách và bảo vệ tài nguyên.

Việc Bali áp dụng kiểm tra tài chính từ năm 2026 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến đảo này.

Các hãng lớn như Qantas, Emirates hay Singapore Airlines vốn vận chuyển hàng triệu du khách mỗi năm đến Bali sẽ phải điều chỉnh quy trình thông tin và hỗ trợ hành khách. Các hãng có thể phải bổ sung hướng dẫn về yêu cầu nhập cảnh mới ngay từ khâu đặt vé hoặc làm thủ tục check-in.

Trong một số trường hợp, hành khách có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh tài chính trước khi lên máy bay để tránh bị từ chối nhập cảnh khi đến Bali. Nguy cơ hãng bay phải đưa hành khách quay trở lại nếu không đáp ứng điều kiện cũng là một yếu tố cần tính đến.

Du khách đi dạo trên bãi biển tại Badung, Bali, tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, việc sàng lọc tài chính cũng được dự báo sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong hệ thống lưu trú đa dạng từ khách sạn bình dân đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bali.

Các khách sạn và resort cao cấp có thể hưởng lợi khi nhóm du khách đủ điều kiện tài chính thường có xu hướng chi tiêu cao và sử dụng dịch vụ chất lượng. Ngược lại, phân khúc lưu trú giá rẻ có nguy cơ giảm lượng khách, đặc biệt là nhóm du lịch tiết kiệm hoặc phượt.

Đối với những người có kế hoạch đến Bali từ năm 2026, các chuyên gia khuyến nghị:

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh tài chính, gồm sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất

Xác định rõ thời gian lưu trú và lịch trình hoạt động để cung cấp khi cần

Theo dõi thông tin từ hãng hàng không về các yêu cầu mới trước chuyến bay

Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nếu chưa đáp ứng điều kiện tài chính.