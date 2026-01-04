Du khách liên tục lạc đường trên núi Bà Đen dịp đầu năm

Trong 3 ngày đầu năm, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen liên tiếp hỗ trợ các du khách đuối sức, mất nước và lạc đường.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao Ảnh: Triều Potorapy.

Theo Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh), từ ngày 1-3/1, Đội Cứu nạn cứu hộ đã hỗ trợ 3 du khách gặp sự cố khi leo núi, gồm đuối sức, mất nước và lạc đường. Các sự việc xảy ra trong bối cảnh lượng du khách và nhóm phượt thủ đến núi Bà Đen tăng mạnh dịp đầu năm.

Trước tình hình này, BQL khuyến cáo du khách chỉ được leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại. Thời gian xuất phát được phép từ 5-11h, tuyệt đối không khởi hành sau 11h để tránh nguy cơ không kịp xuống núi trước khi trời tối, dẫn đến lạc đường và mất an toàn.

Tất cả du khách leo núi bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của Ban Quản lý (chốt Sơ Ri - tuyến Cột Điện) trước khi xuất phát.

BQL cũng yêu cầu người tham gia đảm bảo đủ thể lực, chuẩn bị nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân; những trường hợp sức khỏe không phù hợp được khuyến cáo không nên leo núi. Các hành vi sử dụng chất cấm, mang theo vật dụng dễ gây cháy nổ đều bị nghiêm cấm.

Du khách được giải cứu đêm 1/1. Ảnh: BQL Khu du lịch núi Bà Đen.

Bên cạnh yêu cầu an toàn, du khách phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, không chặt phá cây rừng, hoa màu, không xả rác trong suốt hành trình và mang toàn bộ rác thải xuống núi theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017. Mọi hành vi gây tổn hại đến môi trường rừng sẽ bị xử lý theo quy định.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, gặp tai nạn, lạc đường hoặc kiệt sức, du khách có thể liên hệ Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen qua đường dây nóng hoạt động 24/24h.

Trước đó, sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, hoạt động leo núi Bà Đen chính thức được mở lại từ ngày 12/12/2025.

Với độ cao khoảng 986 m, Núi Bà Đen là điểm rèn luyện thể lực quen thuộc của du khách TP.HCM và các tỉnh lân cận. Thời gian chinh phục đỉnh núi theo tuyến Cột Điện thường kéo dài 4-6 tiếng, tùy thể lực.

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Triều Potorapy.

Du khách không leo núi có thể lựa chọn cáp treo để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Núi Bà Đen là núi lửa đã tắt, nằm tại phường Bình Minh (Tây Ninh), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia từ năm 1991. Đây cũng là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, đặc biệt đông khách vào mùa lễ hội Xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch.

