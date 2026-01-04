Khách Tây review 'tất tần tật' Sa Pa

Sống tại Hà Nội và từng có không ít bài viết về du lịch Việt Nam, Benjamin Engelbach, cây bút của Lonely Planet, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Sa Pa (Lào Cai).

Tàu qua thung lũng Mường Hoa, Sa Pa, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Cách Hà Nội khoảng 6 giờ di chuyển, Sa Pa từ một miền núi hẻo lánh đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Nằm trên sườn núi mờ sương gần biên giới Trung Quốc, "thị xã sương mù" được xem là điểm xuất phát lý tưởng cho những hành trình khám phá đa dạng, từ đi bộ đến các bản làng người H’Mông, người Dao cho tới chinh phục đỉnh Fansipan.



Sa Pa được người Pháp xây dựng như một khu nghỉ dưỡng trên núi cách đây hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, du khách tìm kiếm sự tĩnh lặng tuyệt đối có thể sẽ bất ngờ trước nhịp sống hiện tại của thị trấn, với công trình xây dựng, xe du lịch và các hoạt động dịch vụ sôi động.

Dù vậy, Benjamin nhấn mạnh rằng Sa Pa không chỉ gói gọn trong khu trung tâm đông đúc, mà giá trị thật sự nằm ở những thung lũng rộng lớn bao quanh, nơi ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường núi tạo nên một không gian thiên nhiên ấn tượng.

Mùa lúa chín vàng ruộm trên các thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa. Ảnh: Jakkree Thampitakkul.

Về thời điểm ghé thăm, mùa thu được xem là lý tưởng nhất khi ruộng bậc thang chuyển sắc vàng và thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho đi bộ đường dài. Mùa xuân mang đến không khí dễ chịu và hoa nở trên các sườn đồi.

Mùa đông lạnh sâu, đôi khi có tuyết rơi nhẹ, trong khi mùa hè nổi bật với màu xanh mướt của ruộng lúa nhưng đi kèm mưa nhiều và lượng khách đông do trùng kỳ nghỉ hè. Cây bút người Mỹ khuyên du khách nên tránh cuối tuần nếu có thể, bởi Sa Pa thường quá tải vào thời điểm này.

Theo đánh giá của Engelbach, du khách nên dành tối thiểu 2 ngày trọn vẹn để khám phá Sa Pa, nhưng 3 đến 4 ngày sẽ hợp lý hơn nếu muốn trekking qua các bản làng, leo Fansipan hoặc trải nghiệm sâu đời sống địa phương.

Việc di chuyển đến Sa Pa khá thuận tiện, phổ biến nhất là tàu đêm từ Hà Nội đến TP Lào Cai rồi tiếp tục đi xe buýt lên thị xã. Anh cũng lưu ý về các chiêu trò chèo kéo xe tại ga Lào Cai và chỉ rõ tuyến xe buýt công cộng giá rẻ vẫn hoạt động đều đặn.

Bản Tả Van (cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 15 km) mùa lúa chín, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Trong danh sách những trải nghiệm nổi bật, Fansipan là điểm đến không thể bỏ qua. Du khách có thể lựa chọn cáp treo để lên đỉnh trong thời gian ngắn hoặc trekking với hướng dẫn viên cho những ai yêu thích thử thách.

Ngoài Fansipan, các cung trekking qua làng bản được đánh giá là cách tốt nhất để cảm nhận Sa Pa “đích thực”, khi du khách đi xuyên ruộng bậc thang, ngủ lại trong nhà người dân và tìm hiểu văn hóa của các cộng đồng thiểu số. Engelbach khuyến nghị nên đi cùng hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo an toàn và góp phần hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Trekking là hoạt động khá phổ biến ở Sa Pa. Ảnh: Hoang Quoc Phuong.

Bên cạnh thiên nhiên, Sa Pa còn có những điểm tham quan ít được chú ý như Bảo tàng Văn hóa Sa Pa, nơi lưu giữ lịch sử hình thành thị trấn và đời sống của các tộc địa phương.

Với những du khách thích tự do khám phá, hành trình bằng xe máy qua đèo Trạm Tôn, ghé thác Bạc, thác Tình Yêu hay điểm ngắm cảnh Chu Va được xem là lựa chọn hấp dẫn để chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non Tây Bắc.

Về ẩm thực, Engelbach cho rằng Sa Pa không chỉ có lẩu và các nhà hàng phục vụ du khách. Một trong những trải nghiệm được đánh giá cao là tour ẩm thực do các hướng dẫn viên người H’Mông tổ chức, đưa du khách nếm thử những món ăn bản địa và tìm hiểu câu chuyện văn hóa đằng sau từng món. Đây được xem là cách tiếp cận ẩm thực gắn với cộng đồng, mang lại cảm nhận khác biệt so với việc chỉ ăn uống tại khu trung tâm.

Về chi phí, Benjamin cho biết Sa Pa phù hợp nhiều phân khúc.

Phòng ở cộng đồng (dorm) khoảng 60.000-150.000 đồng/người/đêm, homestay 100.000-400.000 đồng/người/đêm, còn phòng đôi khách sạn 400.000-850.000 đồng/đêm.

Vé xe buýt khứ hồi Lào Cai - Sa Pa khoảng 40.000 đồng, thuê xe máy 150.000-250.000 đồng/ngày.

Một chuyến trekking ruộng bậc thang vào khoảng 750.000-1.000.000 đồng.

Cà phê khoảng 35.000 đồng/ly, bữa sáng hoặc trưa kiểu phương Tây 150.000-250.000 đồng/người, lẩu khoảng 400.000 đồng/người; ăn vặt hoặc ăn tại chợ đêm 100.000-200.000 đồng/người; bia thủ công nhập khẩu tại quán bar khoảng 70.000 đồng/ly.

Anh cũng lưu ý du khách cần chuẩn bị trang phục giữ ấm vào mùa thu - đông, đặc biệt vào buổi tối và cẩn trọng khi lái xe máy do địa hình đèo dốc, đường trơn và nhiều đoạn chưa được trải nhựa.