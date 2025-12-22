Tiệm tạp hóa 'nhìn như Thái Lan' hút khách ở Sa Pa

Nằm bên con dốc Hoàng Diệu, một tiệm tạp hóa nhỏ với “giao diện” đậm chất Thái Lan bất ngờ trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách khi đến Sa Pa.

Du khách check-in bên ngoài cửa hàng tạp hóa ở Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Vanh.

Trên con dốc Hoàng Diệu, thị xã Sa Pa, tiệm tạp hóa nhỏ bỗng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo khác lạ so với những cửa hàng xung quanh. Không biển hiệu cầu kỳ, tiệm gây ấn tượng bằng tông vàng chủ đạo, mặt tiền kính trong suốt và dãy ghế nhựa đỏ đặt sát vỉa hè - những chi tiết quen thuộc thường thấy ở các tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi nhỏ tại Thái Lan.

Bên trong không gian nhỏ gọn, các kệ hàng bày bánh kẹo, đồ ăn vặt và nước uống được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác gần gũi, dễ bước vào. Phía trước tiệm, cây xanh leo phủ từ mái xuống cột, hòa cùng mảng tường đá và con dốc đặc trưng của Sa Pa, khiến cửa hàng nổi bật nhưng vẫn ăn nhập với cảnh quan phố núi. Chính sự kết hợp này khiến nhiều du khách thích thú dừng lại chụp ảnh, check-in và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chủ của tiệm tạp hóa mang phong cách trẻ trung này lại là một phụ nữ bản địa ở độ tuổi trung niên.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thu Huyền (60 tuổi), chủ tiệm tạp hóa, cho biết cửa hàng mới mở được 4 tháng, từ ý tưởng của con dâu bà sau chuyến du lịch đến Thái Lan. Với mong muốn biến không gian bán hàng truyền thống thành điểm dừng chân đa năng, vừa để mua sắm, vừa để nghỉ ngơi và chụp ảnh, hai vợ chồng trẻ đã tự tay thiết kế và trang trí. Còn bà Huyền đảm nhận vai trò trông quán.

“Con trai với con dâu làm hết, tôi chỉ ra đây trông quán giúp. Hết hàng thì báo, các cháu lại gọi người mang lên”, bà chia sẻ.

Dù ít không gian, tiệm tạp hóa vẫn thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh sống ảo vì vẻ ngoài xinh xắn, nổi bật. Ảnh: Quỳnh Trang, Nguyễn Vanh.

Dù tiệm mang phong cách Thái, bà Huyền nói mô hình này vẫn giữ tinh thần của một tiệm tạp hóa truyền thống, chỉ được “làm mới” về cách bày trí.

Cửa hàng có diện tích không lớn nhưng được bố trí thêm vài bộ ghế phía ngoài, nhìn thẳng xuống con dốc đông người qua lại, trở thành góc sống ảo lý tưởng.

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, khu ghế phía trước còn để khách leo dốc có chỗ nghỉ chân. Nhiều người ban đầu chỉ ngồi nghỉ, sau đó tiện mua thêm đồ uống, bánh kẹo. Vào buổi tối, không ít du khách xin bật đèn để chụp ảnh vì ánh sáng khiến không gian trông nổi bật hơn trên nền phố núi.

Theo bà Huyền, khách đến chụp ảnh chủ yếu trong độ tuổi từ 15-16 đến ngoài 20, mỗi ngày đón hàng chục lượt khách đến mua hàng và chụp ảnh check-in. “Các cháu thường mua đồ xong rồi mới xin phép chụp ảnh”, bà nói.

Chủ tiệm cho hay phần lớn khách ghé tiệm là khách du lịch, trong đó có cả khách nước ngoài. Dù không biết tiếng Anh, bà vẫn bán hàng bằng cách ra hiệu cử chỉ tay.

Đối với bà chủ 60 tuổi, việc cửa hàng bỗng nổi tiếng là một điều bất ngờ thú vị. Bà không đặt nặng điều đó nhưng không giấu được niềm vui khi thấy không khí nhộn nhịp, đông vui.

“Vui vì bán được hàng, có người đến chụp ảnh, ngồi nghỉ, người ra người vào tôi cũng thấy vui”.