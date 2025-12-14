Ngắm mai anh đào đồi chè ô long Sa Pa mùa cuối trước khi bị di dời

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái hiện đại, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, kết hợp giữa không gian đô thị với dịch vụ du lịch, thương mại và nghỉ dưỡng. Các hạng mục sẽ khai thác tối đa cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa của vùng Sa Pa.

Theo kế hoạch, toàn bộ thủ tục pháp lý sẽ hoàn thành trong quý I năm 2026, dự án sau đó khởi công và đưa vào khai thác từ quý III năm 2030. Tổng vốn đầu tư hơn 2.424 tỷ đồng .

UBND tỉnh Lào Cai kỳ vọng sau khi hoàn thành, Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ sẽ trở thành điểm nhấn mới của không gian đô thị - du lịch Sa Pa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị sinh thái, văn hóa và du lịch theo quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Sa Pa.

Theo ghi nhận, khu vực đồi chè Ô Long đã tạm dừng đón khách từ đầu tháng 12, một số vị trí hạn chế người ra vào, khiến nhiều du khách tranh thủ những ngày cuối để ghé thăm, chụp ảnh trước khi cảnh quan thay đổi.

Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách mỗi dịp cuối năm, khi những hàng chè xanh mướt uốn lượn theo triền đồi hòa cùng sắc hoa hồng đặc trưng của mai anh đào, tạo nên khung cảnh mang dấu ấn riêng của vùng Tây Bắc.

Thời điểm này, mai anh đào bung nở dày, phủ sắc hồng xen giữa những luống chè và làn mây bảng lảng trên sườn núi. Khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn sương, cả khu đồi như được nhuộm một gam màu dịu nhẹ.

Mai anh đào tại Sa Pa còn được người dân địa phương gọi là tớ dày, có hình dáng khác với hoa anh đào Nhật Bản. Cây có thân cao, dáng thẳng, hoa màu hồng đậm, cánh đơn, nở thành chùm. Giống cây này phù hợp với khí hậu mát lạnh quanh năm nên được trồng nhiều ở khu vực Ô Quy Hồ, tạo nên những dải hoa kéo dài mỗi khi vào mùa.

Theo chia sẻ của người dân sinh sống gần đồi chè, mùa hoa năm nay nở rộ và đều hơn so với vài năm trước.

Tuy vậy, niềm vui ngắm hoa xen lẫn sự tiếc nuối khi nhiều người tin rằng đây có thể là lần cuối khung cảnh quen thuộc này xuất hiện nguyên vẹn.

Có mặt tại đồi chè từ sáng sớm, chị Mai Phương (du khách đến từ Hà Nội) cho biết đã lên Sa Pa từ tối hôm trước để kịp đón bình minh giữa mùa hoa. "Tôi từng đến đây vài lần nhưng năm nay hoa nở rất dày và đều. Dậy sớm trong cái lạnh, đứng giữa đồi chè ngắm hoa hồng phủ kín triền đồi là trải nghiệm rất đáng nhớ. Nghe nói đây là mùa hoa cuối, tôi càng muốn lưu lại thật nhiều hình ảnh", chị Phương chia sẻ.

Theo ghi nhận hiện các công nhân đang đào bứng gốc hoa , chuẩn bị di chuyển sang một khu vực khác để trồng mới.

Thông thường, mùa mai anh đào ở Sa Pa kéo dài khoảng 3-4 tuần, tùy theo điều kiện thời tiết từng năm, và bắt đầu tàn dần vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Năm nay, những ngày cuối mùa, hoa vẫn nở rộ trên nhiều triền đồi nhưng cũng xuất hiện lác đác cánh rơi theo gió lạnh vùng cao.

