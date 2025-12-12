Cảnh bình minh đắt giá tại đồi chè đang 'hot' nhất Phú Thọ

Khu vực đồi chè Long Cốc gần như nằm lọt giữa một vùng đồi núi, cận kề với Vườn quốc gia Xuân Sơn. Toàn bộ xã Long Cốc có gần 700 ha chè đang cho thu hoạch và thuộc sở hữu của người dân địa phương, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mường.

Khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống, chạm nhẹ vào sương mỏng, lá non cũng là lúc trên bầu trời những đám mây loang ra, nhuộm cả đồi chè bằng sắc màu huyền ảo.