Cảnh bình minh đắt giá tại đồi chè đang 'hot' nhất Phú Thọ

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 100 km về phía Tây Bắc, đồi chè Long Cốc thuộc xã Long Cốc (tỉnh Phú Thọ) được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của “quần thể” các khu đồi hình bát úp, không gian xanh bao phủ tít tắp như vươn tới tận chân trời và được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam.
Tháng 10, tháng 11 là thời điểm săn mây lý tưởng nhất trong năm ở đồi chè Long Cốc. Không chỉ khách du lịch, rất nhiều nhiếp ảnh gia cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp mềm mại như thân rồng vắt qua sườn núi nơi đây.
Khu vực đồi chè Long Cốc gần như nằm lọt giữa một vùng đồi núi, cận kề với Vườn quốc gia Xuân Sơn. Toàn bộ xã Long Cốc có gần 700 ha chè đang cho thu hoạch và thuộc sở hữu của người dân địa phương, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mường.
Khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống, chạm nhẹ vào sương mỏng, lá non cũng là lúc trên bầu trời những đám mây loang ra, nhuộm cả đồi chè bằng sắc màu huyền ảo.
Hàng trăm ngọn đồi chè nằm xếp lớp san sát nhau, ở giữa là các lối mòn phục vụ việc đi lại, thu hái chè của người dân. Trên một số lối mòn quanh đồi, người dân trồng cây lớn có tán rộng để làm chỗ nghỉ ngơi khi đi thu hoạch chè.
Không có nhiều công trình nhân tạo, Long Cốc thu hút khách du lịch bởi một màu xanh nguyên sơ của những đồi chè trải dài bất tận.
Khi tiết trời chuyển từ thu sang đông, sương bao phủ dày đặc những đồi chè Long Cốc.
Với thắng cảnh tuyệt đẹp do thiên nhiên ban tặng cùng khí hậu ôn hòa cộng với bàn tay chăm chỉ của người nông dân, hàng trăm đồi chè đều tăm tắp nhìn từ trên cao tạo nên một khung cảnh thi vị hiếm có.
Phần lớn các cây chè tại Long Cốc có tuổi đời trên 20 năm và trung bình 2 tháng, người nông dân sẽ đi thu hoạch môt lần.
Chè được trồng tại đây chủ yếu là giống Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, chè Shan tuyết… Người dân thường thu hoạch từ 6h để búp chè được tươi và đậm sương.
Người nông dân xã Long Cốc sử dụng máy cắt chuyên dụng để thu hoạch lá chè.
Bên cạnh đó, một số giống chè quý có giá trị cao được người dân trực tiếp thu hái bằng tay khiến búp đồng đều và bán được giá cao hơn.
Phú Thọ đang nổi lên như một điểm đến văn hóa, sinh thái hấp dẫn của Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía Bắc. Tính đến 9 tháng đầu năm, tỉnh ước đón khoảng 12,15 triệu lượt du khách, trong đó gần 3,7 triệu lượt khách lưu trú, đem về doanh thu du lịch gần 12.300 tỷ đồng.
Phú Thọ nổi bật với hệ thống di tích Đền Hùng, lễ hội truyền thống, các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng như Thanh Thủy, vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc và nhiều mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng, tất cả góp phần vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân và trải nghiệm mới cho du khách.