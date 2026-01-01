Siết bán hàng rong quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt

Trước tình trạng buôn bán hàng rong tự phát ở khu vực trung tâm, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự và mỹ quan đô thị, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tăng cường tuần tra và xử lý.

Du khách chụp ảnh ven hồ Xuân Hương mùa hoa mai anh đào 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cuối tháng 12/2025, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã yêu cầu chấm dứt và tăng cường xử lý tình trạng buôn bán tự phát ở khu vực quảng trường Lâm Viên và xung quanh hồ Xuân Hương, đặc biệt là trong năm nay.

Công tác rà soát cho thấy hoạt động buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè tại các khu vực trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến không gian công cộng và trải nghiệm của du khách.

Hàn rong bày bán quanh hồ Xuân Hương, đặc biệt là trên đường Trần Quốc Toản, đoạn đối diện quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Mai Anh Tran, Vũ Nhàn.

Chưa kể, phường Xuân Hương - Đà Lạt còn nằm ở khu vực trung tâm, tập trung nhiều cơ sở lưu trú, hoạt động kinh doanh du lịch và ăn uống sôi động và thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa lớn. Khu vực này cũng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Phía Công an cũng chủ động triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng buôn bán hàng rong mỗi ngày nhằm giữ gìn an ninh và xây dựng hình ảnh Đà Lạt văn minh, thân thiện trong mắt du khách. Trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần sẽ xử lý nghiêm.

Đồng thời, người dân cũng được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị. Công an phường mong muốn người dân và các hộ buôn bán nhỏ lẻ cùng chung tay xây dựng Đà Lạt xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Lực lượng chức năng xử lý tình trạng buôn bán rong trên đường Hồ Tùng Mậu (bên hông quảng trường Lâm Viên) ngày 7/7/2025 (ảnh trái) và khu vực hồ Xuân Hương ngày 16/12/2025 (ảnh phải). Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trước đó, tháng 2/2025, tình trạng người bán hàng rong đốt lửa bằng than hoặc củi trên thảm cỏ để nướng thức ăn và sưởi ấm cho du khách khiến cỏ cháy đen, tro than nham nhở gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Chính quyền TP Đà Lạt (cũ) và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt mới cũng lập tổ tuần tra, giám sát để xử lý vi phạm. Nhưng khi vắng lực lượng chức năng, một số người vẫn bày bán, chủ yếu sau 22h.

Ngày 14/12/2025, khu vực cầu Ông Đạo, hồ Xuân Hương cũng xảy ra một vụ mâu thuẫn tranh chỗ bán rong, quăng gánh hàng xuống hồ. Khi nhận được tin báo, Công an phường đã kịp thời có mặt, ngăn chặn vụ việc, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt buôn bán tại khu vực cấm.

Năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 20,7 triệu lượt khách, tăng 18,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt, tăng 39,7%. Doanh thu du lịch đạt khoảng 56.800 tỷ đồng .