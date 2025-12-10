Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PICTURESQUE

Đà Lạt khác lạ

  • Thứ tư, 10/12/2025 14:50 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Cuối thu và đầu đông, Đà Lạt hiện lên rất khác lúc bình minh, hoàng hôn phủ lên những con đường, mặt hồ. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Huy Tưởng, từng góc nhỏ đều mang vẻ đẹp yên bình.

Da Lat anh 1

Phố núi mùa thu đông

Nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng từ Quảng Bình vào TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng lập nghiệp năm 2019. Bộ ảnh "Đà Lạt trong mắt kẻ si tình" đều được anh góp nhặt từ cuộc sống của một người đã sống khá lâu ở thành phố này và của người Đà Lạt. Mỗi mùa, Đà Lạt lại khoác lên một vẻ đẹp riêng, nhưng mùa thu đông như đưa Đà Lạt trở về đúng "bản ngã", nét buồn man mác lẫn trong tiết trời se lạnh, nhưng không phủ gam màu lạnh. Mặt hồ lúc hoàng hôn óng ánh như tráng gương, rừng thông đổi màu hơi sẫm, đồi cỏ hồng lại rực sắc. Mùa này, buổi sáng trời trong vắt, lẫn chút sương mỏng, buổi chiều lạnh dần, gió mang theo mùi thông ẩm, đến tối nhiệt độ xuống thấp, phố núi chìm vào ánh đèn và sương giăng. Năm nay, tháng 9-11 là thời điểm không dễ dàng với Đà Lạt, khi trời còn mưa, các tuyến đèo sạt lở, khách du lịch thưa thớt. Sang tháng 12, trời hửng nắng đều, nhịp sống và du lịch dần khởi sắc, thành phố lại mong chờ một mùa rộn khách sắp bắt đầu. Theo nhiếp ảnh gia, đến Đà Lạt mùa này, du khách sẽ cảm nhận nhịp sống chậm, trầm và ấm của người dân.

Da Lat anh 2

Da Lat anh 3Da Lat anh 4

Da Lat anh 5

Da Lat anh 6Da Lat anh 7

Da Lat anh 8Da Lat anh 9

Da Lat anh 10

Da Lat anh 11Da Lat anh 12

Nắng rót vàng những con đường

Ngoài hồ Tuyền Lâm, suối Tía, đồi chè Cầu Đất, đồi Ngô Quyền, đồi uyên ương..., du khách có thể ngắm một Đà Lạt rất khác vào lúc bình minh qua những con đường. Trong không gian nhá nhem, nền trời còn tím tối, vài tiểu thương đã rục rịch dọn hàng, tiếng chuyển hàng nhộn nhịp từ những xe tải bỏ mối rau, củ, quả. Người dân cũng bắt đầu tập thể dục dọc hồ Xuân Hương, thong dong đạp xe, thả bộ với dáng vẻ co ro trên con đường uốn lượn, còn khách du lịch lác đác ở những góc phố. Trời sáng hẳn là lúc sương dần tan, tia nắng đầu ngày le lói sau những tán thông. Cảnh bình minh không quá rực rỡ, nhưng gam màu vàng dịu buổi sáng lại mang đến cảm giác bình yên khó tả. "Trong mắt tôi, Đà Lạt luôn mộng mơ và có chút cũ kĩ. Chính nhịp sống bình dị xung quanh là điều đẹp đẽ nhất. Đến Đà Lạt, hãy thử thuê xe máy rồi tự mình vượt qua những con dốc quanh co, hít thở không khí trong lành sáng sớm. Hoặc dậy sớm chạy bộ quanh hồ Xuân Hương, uống cà phê hoặc sữa đậu nành nóng sẽ hiểu rõ hơn về Đà Lạt", Tưởng nói.

Da Lat anh 13Da Lat anh 14

Da Lat anh 15

Da Lat anh 16Da Lat anh 17

Da Lat anh 18

Da Lat anh 19Da Lat anh 20

Da Lat anh 21

Da Lat anh 22Da Lat anh 23

Trúc Hồ

Ảnh: Bùi Huy Tưởng

Đà Lạt du lịch Đà Lạt nhiếp ảnh gia Lâm Đồng hồ Xuân Hương sạt lở

