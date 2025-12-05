Đà Lạt là điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2025

Google vừa công bố danh sách Year in Search 2025 trong 10 chủ đề. Trong lĩnh vực Du lịch, Đà Lạt (Lâm Đồng) dẫn đầu xu hướng tìm kiếm, theo sau là An Giang, Mũi Né, Đà Nẵng, Hạ Long...

Đà Lạt bước vào mùa cỏ hồng hấp dẫn du khách dịp cuối năm. Ảnh: Bánh Gạo/Đà Lạt Chạm.

Danh sách Google Year In Search 2025 được công bố hôm 5/12 gồm 10 chủ đề tiêu biểu: "Xu hướng chung," "Tạo ảnh," "Phim ảnh (chung)," "Phim ảnh Việt Nam," "Concert," "Bài hát," "Tin tức," "Cách làm," "Là gì" và "Du lịch." Danh sách được tổng hợp dựa trên những xu hướng và thông tin được người Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua.

Ở lĩnh vực "Du lịch", bức tranh xu hướng thể hiện rõ sự quan tâm dành cho các điểm đến trong nước khi cả 10 từ khóa dẫn đầu đều thuộc về Việt Nam. Trong đó, Đà Lạt (Lâm Đồng) đứng vị trí số một.

Việc 10 điểm đến du lịch nội địa xuất hiện trong chủ đề "Du lịch" cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến các địa điểm du lịch trong nước, thể hiện tiềm năng tăng trưởng và phát triển của ngành du lịch Việt.

Theo Google, lượng tìm kiếm liên quan đến Đà Lạt trải dài quanh năm, thể hiện mức độ quan tâm ổn định. Cao điểm rơi vào cuối tháng 12/2024 - mùa cỏ hồng nở rộ, đầu tháng 2 - thời điểm mai anh đào khoe sắc, và mùa hè (tháng 6-8) - khi du khách đổ về cao nguyên Lâm Viên để tránh nắng nóng.

Khí hậu dễ chịu, cảnh quan lãng mạn và chuỗi trải nghiệm lễ hội - văn hóa đặc trưng giúp Đà Lạt giữ vững sức hút trên bản đồ du lịch nội địa.

Xếp sau Đà Lạt là An Giang, Mũi Né (Lâm Đồng), Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh), Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Phú Quốc và Vũng Tàu (TP.HCM). Việc 10/10 từ khóa đều là điểm đến trong nước phản ánh rõ xu hướng quay về nội địa của du khách Việt, nhất là trong bối cảnh ngành du lịch trong nước nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và nâng cấp dịch vụ. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường nội địa tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của du lịch Việt Nam năm mới.

Bên cạnh Phú Quốc, An Giang còn sở hữu Tri Tôn - điểm đến sở hữu khung cảnh yên bình với cánh đồng thốt nốt và ruộng lúa trải dài. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều, Mũi Né gây chú ý với lợi thế biển xanh - cát trắng - nắng vàng, văn hóa làng chài đặc sắc cùng chuỗi resort ven biển có giá cạnh tranh. Nơi đây còn là "phủ phủ" của bộ môn lướt ván buồm, ván diều, thu hút lượng lớn du khách quốc tế mỗi mùa gió bấc.

An Giang là cái tên bứt tốc mạnh sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ tháng 7/2025. Với hệ sinh thái du lịch trải dài từ văn hóa, tâm linh, sinh thái đến biển đảo, An Giang sở hữu chuỗi tài nguyên nổi bật: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, rừng tràm Trà Sư, làng Chăm Châu Giang, thắng cảnh Hòn Phụ Tử và hệ quần đảo như Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du, Hà Tiên.

Trong đó, Phú Quốc tiếp tục là "đầu tàu" của khu vực khi được Booking.com ghi nhận là điểm đến được quan tâm nhất mùa lễ hội cuối năm, tăng 86% lượng tìm kiếm so với cùng kỳ, xếp thứ 9 trong bảng xu hướng tìm kiếm.

Theo liệu từ Sở Du lịch An Giang, ngành du lịch tỉnh năm 2025 ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, ước đón 24,13 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 1,91 triệu lượt, gần gấp đôi, vượt xa kế hoạch. Tổng thu du lịch đạt 67.684 tỷ đồng , tăng hơn 91%.

Mũi Né trở thành điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan, văn hóa làng chài và nhiều trải nghiệm trên biển. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong danh sách Google, Quảng Ninh cũng nổi lên nhưng theo một chiều hướng khác: lượng tìm kiếm tăng vọt sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 ngày 19/7 khiến 39 người tử nạn. Sự cố đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác an toàn đường thủy và quản lý hoạt động tàu du lịch tại các vịnh.

Dù không xuất hiện trong top từ khóa tìm kiếm du lịch, nhu cầu đi nước ngoài của du khách Việt vẫn đáng kể. Theo Booking.com, Bangkok, Tokyo và Seoul là 3 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ hội cuối năm - chủ yếu nhờ ưu thế bay ngắn, mua sắm sôi động và mùa lễ hội rực rỡ.

Trong năm 2024, 10 từ khóa du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google là Malaysia, Vĩnh Hy, Hội An, Cồn Sơn Cần Thơ, Gia Lai, châu Âu, Đà Lạt, Khu du lịch Thủy Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.