Tin vui của Phú Quốc

Sau 11 tháng, Phú Quốc đã đón lượng du khách du vượt kế hoạch năm. Đến hết năm, đảo dự kiến thu về gần 44.000 tỷ đồng từ du lịch.

Khách quốc tế khám phá hòn Mây Rút (Phú Quốc). Ảnh: Tường Vi.

Nhờ đà phục hồi nhanh và các đường bay quốc tế liên tục mở mới, du lịch Phú Quốc (An Giang) sớm vượt kế hoạch năm. Lũy kế 11 tháng năm 2025, đảo đón gần 7,6 triệu lượt khách (tăng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái), chính thức vượt kế hoạch năm 4,7% (7,25 triệu lượt).

Riêng khách ngoại đạt 1,86 triệu lượt, tăng 93,6%, vượt xa 58,5% kế hoạch đề ra. Cả năm 2025, Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tổng thu 43.879 tỷ đồng , tăng 104% so với 2024.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Bích Diệu, Giám đốc Công ty Du lịch Đồng Nội Phú Quốc, cho biết thị trường inbound (khách quốc tế đến Việt Nam) 2025-2026 tại đảo ngọc "tăng mạnh chưa từng thấy", đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

"Tháng 12 và tháng 1 gần như không còn phòng cho các đoàn lớn. Các khách sạn gần như kín chỗ, doanh nghiệp phải xoay đủ cách để giữ phòng cho khách", bà Diệu chia sẻ.

Nếu như trước đây mùa hè chủ yếu thuộc về khách nội địa, năm 2025 lại chứng kiến sự áp đảo của thị trường châu Á, nhất là ở phân khúc khách nghỉ dưỡng dài ngày, thay thế hoàn toàn bức tranh cũ.

Du khách có thể lặn biển, chèo SUP, thưởng thức hải sản tươi ngon khi đến Phú Quốc du lịch. Ảnh: Vinh Gấu.

Sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố: thời tiết nắng ấm phù hợp với khách Nga, Hàn Quốc và Đông Âu trú đông; chính sách miễn thị thực 30 ngày; và đặc biệt là mạng lưới đường bay trực tiếp ngày càng mở rộng.

Hiện du khách quốc tế đến Phú Quốc đã đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đường bay trực tiếp kết nối đảo ngọc với Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Thượng Hải, Mông Cổ, Kazakhstan, cùng các chuyến charter từ Hy Lạp, Dubai, Uzbekistan, Singapore, Ấn Độ và Nga.

Theo Agoda, lượng tìm kiếm về Phú Quốc tăng 266% so với năm 2024, giúp đảo tiếp tục được vinh danh là điểm đến được yêu thích nhất năm 2025.

Trong năm nay, Phú Quốc liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế như Top 3 hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á năm 2025 (Condé Nast Traveler), Hòn đảo đẹp thứ hai thế giới (Travel + Leisure), Top điểm đến tốt nhất châu Á (DestinAsian), Top 5 điểm đến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á (Travel Off Path).

Cuối tháng 10, kênh tin tức CNBC (Mỹ) dẫn báo cáo Unpack' 26 - The Trends in Travel của Expedia, Hotels.com và Vrbo, cho biết Phú Quốc đứng thứ 4 trong top 10 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2026, với lượng tìm kiếm tăng tới 53% - con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của đảo ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế. Phú Quốc cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Đảo Nam Du (An Giang) cũng sở hữu cảnh quan nguyên sơ tuyệt đẹp, song ít cơ sở lưu trú cao cấp và sản phẩm du lịch đặc biệt, đôi lúc đảo còn thiếu điện, thiếu nước ngọt. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Sở Du lịch An Giang, ngành du lịch tỉnh năm 2025 ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, ước đón 24,13 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm; trong đó 1,91 triệu lượt là khách quốc tế, tăng 89,9%, vượt 55,7% kế hoạch. Tổng thu đạt 67.684 tỷ đồng , tăng 91,2% so với cùng kỳ.

Sau sáp nhập, An Giang sở hữu chuỗi tài nguyên du lịch nổi bật trải dài từ di sản - văn hóa - sinh thái - biển đảo: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, rừng tràm Trà Sư, làng Chăm Châu Giang, thắng cảnh Hòn Phụ Tử đến các quần đảo như Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du, Hà Tiên... Trong đó, Phú Quốc vẫn là đầu tàu với tốc độ tăng trưởng cao nhất và mức độ phủ sóng quốc tế lớn nhất trong khối.

Trong năm 2026, Sở Du lịch An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách (tăng 3,6%), trong đó 2,12 triệu khách quốc tế (tăng 11%), tổng thu 70.000 tỷ đồng .

Trọng tâm năm tới là nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng xúc tiến quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tiếp tục phát triển các đường bay kết nối Phú Quốc, hướng đến mục tiêu đưa đảo ngọc trở thành điểm đến toàn cầu, thu hút khách bốn mùa.