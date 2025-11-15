Tri ân chủ vựa trái cây ở Phú Quốc giúp khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam trao quà và bằng khen cho anh Trần Hoàng Phương (Phú Quốc). Trước đó, anh Phương giúp một du khách Hàn Quốc tìm người mẹ 70 tuổi đãng trí đi lạc.

KTO Việt Nam trao quà và bằng khen cho anh Trần Hoàng Phương, sáng 15/11. Ảnh: KTO.

Sáng 15/11, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization - KTO) tại Việt Nam đã đến nhà anh Trần Hoàng Phương ở Phú Quốc, tỉnh An Giang để gửi lời cảm ơn và trao bằng khen vì hành động đẹp khi giúp một du khách Hàn Quốc đi lạc.

Sự việc được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Hàn Quốc. Nhiều người dân xứ kim chi bày tỏ xúc động và biết ơn trước sự nhiệt tình của anh Phương đã không ngần ngại hỗ trợ một vị khách xa lạ trong lúc khó khăn.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, cho biết việc tri ân không chỉ nhằm ghi nhận nghĩa cử của anh Phương mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và sự nhân văn trong cộng đồng.

"Chúng tôi rất cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Hoàng Phương. Đây là minh chứng cho tấm lòng nhân hậu, sự hiếu khách của người Việt Nam", bà Park nói.

Theo bà, câu chuyện góp phần khắc họa sinh động mối quan hệ gắn bó giữa người dân 2 nước, không chỉ trong du lịch mà còn trong đời sống hàng ngày. Ở chiều ngược lại, KTO sẽ tiếp tục nỗ lực để người Việt Nam khi đến thăm Hàn Quốc cũng cảm nhận được sự thân thiện như vậy.

Hình ảnh cụ bà chống gậy đi ngang qua cửa hàng của anh Hoàng Phương (bên trái), sau đó bà được giúp đỡ đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Việt Nam hiện là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc cũng là lựa chọn phổ biến của du khách Việt.

"Sự gắn kết chân thành giữa con người hai nước là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững quan hệ du lịch và văn hóa song phương", đại diện KTO nhấn mạnh.

Đơn vị bày tỏ hy vọng những hành động đẹp như của anh Phương sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh 2 dân tộc thân thiện, nhân hậu và luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau.

Anh Phương là chủ tiệm trái cây ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Khoảng 18h ngày 2/11, anh thấy một du khách Hàn Quốc hốt hoảng chạy đến nhờ trích xuất camera an ninh.

Gia đình du khách gồm 3 người (mẹ, con trai và con gái) đến Phú Quốc du lịch. Khi đang mua sắm tại siêu thị gần đó, người mẹ 70 tuổi bị đãng trí bất ngờ mất tích.

Sau 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện hình ảnh cụ bà tay cầm gậy đi qua tiệm. Anh đăng tin lên các hội nhóm của Phú Quốc nhờ cung cấp thông tin, đồng thời lấy xe chở nam du khách tìm kiếm khắp các trục đường chính.

Gần 2 tiếng tìm kiếm, anh phát hiện cụ bà đang chống gậy đi bộ trên đường, cách cửa hàng khoảng 4 km. Anh đưa hai mẹ con về tiệm trái cây, đoàn tụ với người con gái đang chờ. Nam du khách Hàn Quốc ngỏ ý gửi 500 USD cảm tạ nhưng anh Phương từ chối.

Câu chuyện về lòng tốt của anh Phương được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng tải. Bài báo dẫn lời nam du khách, kể lại khoảnh khắc phát hiện mẹ mất tích. Nhiều tờ báo, đài truyền hình lớn khác của Hàn Quốc như JTBC News, SBS News, Chosun Daily sau đó cũng chia sẻ sự việc, thu hút hàng nghìn bình luận.

