Khách ngoại đang ở đâu?

Khách quốc tế đến Việt Nam đang thay đổi rõ rệt về điểm đến, mức chi tiêu và nhu cầu dịch vụ. Bên cạnh các thành phố truyền thống, họ dần dịch chuyển đến các điểm mới hoặc đang lên.

Trong kỳ nghỉ cuối năm, Jannice, du khách đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, chọn Việt Nam làm điểm đến, ghé TP.HCM trước khi bay ra Phú Quốc. Cô ấn tượng với sự thân thiện của người dân và yêu thích ẩm thực địa phương, từ phở đến ống hút làm từ rau muống.

Trong khi đó, gia đình Minji thì lưu lại Phú Quốc 4 đêm, tham quan safari, dạo chợ đêm và thưởng thức đồ ăn đường phố. Lần đầu đến Việt Nam, họ bị cuốn hút bởi cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực và sự nồng hậu của con người và mong có dịp quay lại khám phá thêm Hà Nội hay Đà Nẵng.

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG QUA Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

Triệu lượt 2.07 1.894 2.054 1.655 1.528 1.463 1.563 1.685 1.523 1.733

Khách ngoại đi đâu?

Jannice và Minji là nằm trong số hơn 17 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng qua. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất.

"Khách Trung Quốc tăng mạnh cả về số lượng lẫn tần suất chuyến bay, trong khi khách Hàn Quốc duy trì mức tăng ổn định", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông Công ty du lịch Vietluxtour, nhận định.

Theo bà Thu, nếu khách Trung Quốc tập trung vào các tuyến biển nghỉ dưỡng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc và các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM; dòng khách Hàn Quốc có nhu cầu đa dạng hơn, từ nghỉ dưỡng biển, golf đến các tour MICE (hội thảo - hội nghị), du lịch gia đình và tuần trăng mật.

Hà Nội, TP.HCM. Phú Quốc, Hội An vẫn là những điểm đến truyền thống của khách Tây. Ảnh: Trần Hiền, Linh Huỳnh, Tường Vi, Phạm Thắng.

Đơn vị này nhận thấy khách quốc tế đang hình thành hai xu hướng du lịch rõ rệt. Thứ nhất là trở lại các điểm đến quen thuộc như Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa, Huế - Đà Nẵng - Hội An hay Phú Quốc, nhưng với trải nghiệm nâng cấp như ngủ đêm trên vịnh, trekking, học nấu ăn hay đạp xe làng quê.

Thứ hai là khám phá điểm đến mới như Hà Giang, Mộc Châu, Tà Xùa, Quy Nhơn, Phú Yên hay miền Tây, nơi du khách tìm kiếm cảnh quan hoang sơ, văn hóa bản địa và nhịp sống địa phương.

"Khách quốc tế đang dịch chuyển từ nhu cầu 'đi cho biết' sang 'đi để trải nghiệm sâu'. Những điểm đến có câu chuyện riêng, bản sắc văn hóa và giữ được nét đời sống địa phương sẽ có lợi thế lớn trong thời gian tới", bà Thu nói.

Du khách khám phá những cung đường hiểm trở ở Hà Giang. Ảnh: Châu Sa.

Khách ngoại đã thay đổi

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, cho rằng sau đại dịch, khách quốc tế đến Việt Nam thay đổi rõ rệt về điểm đến, chi tiêu và nhu cầu dịch vụ.

Về điểm đến, thị trường khách Đông Bắc Á, đặc biệt từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, ngày càng chuộng các địa phương ven biển miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long hay Phú Quốc.

Hàn Quốc dẫn đầu nhờ đường bay thẳng và dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng. Trong khi đó, TP.HCM và Hà Nội vẫn là trung tâm đón khách MICE, du lịch ngắn ngày và kết nối nội địa, thể hiện sự linh hoạt của thị trường quốc tế tại Việt Nam.

Nhóm du khách Bỉ uống bia ở vỉa hè TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhu cầu dịch vụ, khách quốc tế ưu tiên các điểm đến không gian mở, ít đông đúc, chú trọng yếu tố vệ sinh, an toàn và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm "có ý nghĩa". Xu hướng số hóa cũng khiến họ đặt dịch vụ trực tuyến, linh hoạt lịch trình và ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa.

Khách ngoại đến Việt Nam vẫn tiêu ít hơn ở Thái Lan

Xét về mức chi tiêu, theo TS Dương Đức Minh, du khách nay chi nhiều hơn cho trải nghiệm thay vì chỉ lưu trú, với ngân sách tập trung vào ẩm thực, khám phá, chăm sóc sức khỏe và hoạt động ngoài trời.

Dù chi tiêu bình quân chưa vượt mức 2019, đà phục hồi nhanh và dự kiến đạt lại vào năm nay.

Du khách quốc tế quay lại Hội An sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 10. Ảnh: Phạm Phùng.

Cụ thể, chi tiêu bình quân của khách quốc tế tại Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 29,2 triệu đồng/khách, cao hơn Malaysia (16 triệu đồng/khách) nhưng vẫn thấp hơn Thái Lan (khoảng 40 triệu đồng/khách).

Số liệu này dựa trên cách tính chung: tổng chi tiêu du lịch quốc tế chia cho tổng lượng khách inbound (người nước ngoài đến Việt Nam), phản ánh giá trị kinh tế mà mỗi lượt khách mang lại.

Chênh lệch 10-11 triệu đồng/khách giữa Việt Nam và Thái Lan xuất phát từ 3 lý do chính:

Thời gian lưu trú tại Việt Nam còn ngắn (5-6 đêm so với 9-10 đêm ở Thái Lan)

Cường độ chi tiêu cho giải trí, show diễn, chăm sóc sức khỏe và mua sắm chưa cao

Chưa hình thành các gói sản phẩm bậc thang (basic-signature-flagship) có khả năng kích hoạt chi tiêu cao hơn

Chuyên gia nhấn mạnh con đường thực tế để Việt Nam tiến gần Thái Lan là tăng giá trị mỗi lượt khách thông qua kéo dài thời gian lưu trú, chuẩn hóa các tầng bậc sản phẩm và tối ưu hóa trải nghiệm trả phí. Mục tiêu ngắn hạn là nâng chi tiêu bình quân lên 30-35 triệu đồng mỗi khách, hướng tới cân bằng khu vực trong trung hạn.

Du khách Mỹ khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Vietluxtour cho biết doanh nghiệp phân tích chi tiêu theo từng phân khúc khách hàng thay vì tính bình quân.

Khách Trung Quốc chiếm số lượng lớn ở nhóm nghỉ dưỡng - mua sắm, dù mức chi tiêu cá nhân thấp hơn khách Hàn hay Âu - Mỹ, nhưng tổng doanh thu vẫn cao nhờ quy mô và dịch vụ cộng thêm.

Gần đây, nhóm khách Trung Quốc trung - cao cấp tăng nhanh, đi nhóm nhỏ hoặc gia đình, ưa chuộng golf, wellness và resort hạng sang, với mức chi tiêu ngang khách Hàn và Nhật.

Các nhóm du khách Trung Quốc, Hàn Quốc vui chơi tại Đà Nẵng, TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khách Hàn và Nhật chi tiêu ổn định ở mức khá đến cao, sẵn sàng trả thêm cho khách sạn, ẩm thực và dịch vụ cao cấp như golf, spa hay show văn hóa, miễn là đúng cam kết và chuyên nghiệp.

Khách Âu - Mỹ và Australia thường ở lâu hơn, chi tiêu lớn cho trải nghiệm khám phá, di chuyển và hoạt động ngoài trời, đặc biệt coi trọng yếu tố văn hóa, thiên nhiên và bền vững.

Với thị trường Trung Quốc, mức chi tiêu phụ thuộc phân khúc: nhóm đại trà có thể thấp, nhưng khách trung - cao cấp lại chi mạnh, nhất là với nghỉ dưỡng, golf và wellness.

"Chúng tôi chủ động khai thác phân khúc khách Trung Quốc trung - cao cấp song song khách Hàn, Nhật, Âu - Mỹ để tối ưu cả về lượng lẫn chất", bà Thu nói.