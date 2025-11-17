Cây cầu của tình yêu và đính ước tại Phú Quốc

Sau 2 năm kể từ khi ra mắt, cầu Hôn trở thành “chứng nhân” của hàng nghìn cặp đôi khắp nơi trên thế giới, khi họ ngỏ lời cầu hôn và gửi gắm niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu.

Với 2 cánh cung vươn ra giữa biển nhưng không chạm, cầu Hôn được thiết kế để tôn vinh khoảnh khắc 2 người dần tiến về phía nhau, gặp nhau trong khoảnh khắc đẹp nhất của ngày và dành những cái ôm, nụ hôn… để kết nối.

Điểm đến của các cặp đôi

Cùng “nửa kia” đứng trong khung cảnh bầu trời và mặt biển ánh lên sắc cam hồng của hoàng hôn, từ xa vọng tiếng chuông từ tháp đồng hồ ngân vang, chắc hẳn với những người đang yêu, không có khoảnh khắc nào lãng mạn hơn thế. Với thiết kế ẩn dụ ấy, nhiều năm qua, Cầu Hôn - tọa lạc tại vị trí vịnh trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc - trở thành điểm đến của lứa đôi, nơi họ cùng nhau ghi dấu khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời: Cầu hôn.

Cặp du khách người Mông Cổ lựa chọn Cầu Hôn là điểm đến ghi lại khoảnh khắc trọng đại nhất trong cuộc đời. Ảnh: David Media.

Ngay từ ngày đầu ra mắt, cây cầu với 2 nhánh không chạm mà cách 30 cm đã khiến truyền thông quốc tế tốn nhiều giấy mực. CNN gọi đây là cây cầu không để đi qua mà … để hôn. Cây cầu cũng từng xuất hiện trong MV ca nhạc I Do, bản “thánh ca” đám cưới, nổi bật với khoảnh khắc nam chính quỳ gối trong ánh hoàng hôn ngọt ngào để cầu hôn nữ chính phía bên kia cầu. Qua nhiều năm, rất nhiều cặp đôi đã dành trọn cho nhau khoảnh khắc ngọt ngào như thế tại Cầu Hôn.

Khoảng trống của Cầu Hôn chỉ được lấp đầy bởi cái ôm, nụ hôn và cả khoảnh khắc trao nhẫn đính ước. Ảnh: David Media.

Chị Natalya và anh Aleksey, du khách Nga, chia sẻ: “Cây cầu thực sự rất đẹp. Các cặp đôi có thể đứng ở 2 nhánh cầu để trao nhau nụ hôn. Ý tưởng thiết kế quá sáng tạo khi cây cầu chỉ có thể hợp nhất bởi tình yêu”.

Thiết kế độc đáo

Cầu Hôn được đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group hợp tác cùng Archea Associati, đơn vị kiến trúc danh tiếng đến từ Italy, nơi đã thổi hồn vào nhiều biểu tượng nghệ thuật trên thế giới. Công trình là tâm huyết được ấp ủ suốt 2 năm của kiến trúc sư tài hoa Marco Casamonti.

Với tầm nhìn nghệ thuật và ý tưởng độc đáo, ông biến ý niệm về sự kết nối giữa biển trời trở thành một công trình có thật, một công trình vừa mềm mại nhưng vừa vững chãi giữa đại dương. Cây cầu đi bộ trên biển này có tổng chiều dài lên tới 800 m, tạo thành hai nhánh cánh cung mềm mại vươn mình ra biển khơi nhưng không chạm vào nhau, mà để hở một khoảng 30 cm. Nhịp cách này là nơi tôn vinh sự kết nối, bởi chỉ những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn mới có thể lấp đầy khoảng cách.

Thiết kế của Cầu Hôn chứa đựng sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Ý, tạo nên một biểu tượng mang triết lý sâu sắc về tình yêu và sự gắn kết. Công trình được lấy cảm hứng từ bức bích họa kinh điển The Creation of Adam của Michelangelo, với khoảnh khắc trước khi hai bàn tay của Adam và Chúa Trời chạm vào nhau để tạo ra sự sống, cũng như cây cầu Ô Thước trong truyền thuyết Ông Ngâu, Bà Ngâu của Việt Nam.

Khung cảnh cầu hôn ngọt ngào trong ánh hoàng hôn từng khiến báo giới quốc tế ấn tượng.

Đặc biệt khoảng trống 30 cm là dụng ý nghệ thuật, một khoảng trống thi vị cần được lấp đầy bằng cảm xúc, niềm tin và khát vọng kết nối của con người. Chính vì ý nghĩa này, Cầu Hôn còn được du khách trìu mến gọi là "Touch" (Chạm), như một lời nhắc nhở rằng mọi sự chia cắt đều có thể được hàn gắn khi con người đến gần nhau hơn. Đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh trở nên càng huy hoàng và tráng lệ hơn khi mặt trời "rơi" giữa 2 nhánh cầu, rồi từ từ buông dần xuống chân trời. Khoảnh khắc giao thoa hoàn hảo này, nơi kiến trúc hòa quyện cùng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, tạo nên khung cảnh chiều tà đẹp đến mê mải.

Lãng mạn như chính cái tên, thiết kế của cây cầu còn được thổi hồn bằng nghệ thuật và thi ca với mặt trong thân cầu được đục khắc 394 câu thơ, lời ca và danh ngôn tình yêu bằng 22 ngôn ngữ khác nhau. Mỗi khi chiều tà, hệ thống đèn ẩn được bố trí khéo léo bên trong thân cầu sẽ chiếu sáng những dòng chữ ngọt ngào này, biến nơi đây trở thành bảo tàng thơ ca ghi dấu nhịp điệu của tình yêu giữa lòng biển khơi.

Khoảnh khắc bất ngờ đầy hạnh phúc của cô gái được cầu hôn trên Cầu Hôn. Ảnh: David Media.

Đặc biệt, Cầu Hôn còn là khán đài của những màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Từ trên cầu, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn show diễn Bản giao hưởng đại dương, tương tác trực tiếp với các vận động viên Flyboard chuyên nghiệp. Khi đêm xuống, toàn bộ không gian như bừng sáng với màn pháo hoa ánh sáng tầm cao giữa biển trời, biến nơi đây thành dải ngân hà rực rỡ. Và trong khoảnh khắc ấy, dạo bước trên cây cầu của tình yêu, ôm trọn người thương trong vòng tay, ngắm nhìn bầu trời ngập tràn sắc màu của pháo hoa chắc chắn là trải nghiệm lãng mạn độc nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.