Những sự cố dễ xảy ra khi du lịch dịp lễ Tết

Kỳ nghỉ vào dịp lễ Tết thường dễ lỡ chuyến bay, kẹt xe, ép giá hay gặp nhiều rắc rối khác bởi lượng người đông đúc.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (1/1-4/1) tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lên kế hoạch khám phá, trải nghiệm những điểm đến mới mẻ.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm quá tải, bởi phần lớn du khách đều bận rộn, phải tập trung du lịch vào kỳ nghỉ này. Trên thực tế, chính sự háo hức khi du lịch dịp này cũng khiến không ít người chủ quan trước rủi ro.

Tri Thức - Znews lưu ý những sự cố có thể xảy ra và cách xử lý giúp bạn có một chuyến du lịch trọn vẹn.

Lỡ chuyến bay

Những ngày cao điểm, tình trạng kẹt xe và sân bay đông người làm thủ tục khiến những người đến sát giờ dễ bị lỡ chuyến bay. Vì vậy, bạn nên đến trước 2-3 giờ so với ngày thường để thoải mái thời gian và dễ dàng cập nhật tình hình chuyến bay.

Trường hợp bị lỡ chuyến, hãy trình bày với nhân viên của hãng bay. Mỗi hãng sẽ có quy định đổi vé khác nhau. Lúc này, bạn có thể được bay chuyến sau miễn phí với một số hạng vé hoặc đóng thêm phí muộn chuyến. Dù vậy, bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần không phải lúc nào cũng còn trống ghế ở chuyến bay kế tiếp.

Ngoài ra, một trong những lý do phổ biến khiến quá trình làm thủ tục mất thời gian là không sắp xếp hành lý đúng cách hoặc mang theo vật dụng bị cấm. Trước khi đóng hành lý, hãy kiểm tra kỹ hướng dẫn từ các hãng bay.

Kẹt xe kéo dài

Đường đến các điểm tham quan chen chúc hay kẹt xe ở các cửa ngõ là nỗi ám ảnh với nhiều người khi du lịch vào dịp cao điểm. Bạn nên cân nhắc thời điểm khởi hành, trở về vào sáng sớm hoặc tối muộn so với số đông. Việc trở về trước ngày nghỉ cuối cùng cũng là thoát cảnh lặn ngụp giữa dòng xe.

Trước khi khởi hành, bạn có thể sử dụng Google Maps hoặc các ứng dụng giúp cảnh báo tình trạng tắc đường như VTIS hoặc Waze. Nếu ùn tắc, hãy vạch ra các tuyến đường thay thế, dù quãng đường sẽ xa hơn. Hãy nhớ trong trường hợp nào cũng phải tuân thủ luật giao thông.

Vướng nạn chặt chém

Dịp cao điểm dễ xảy ra tình trạng giá ăn uống, taxi, gửi xe, dịch vụ du lịch tăng bất thình lình hoặc phụ thu lễ Tết nhưng không thông báo rõ ràng. Do đó, bạn nên hỏi rõ giá trước khi sử dụng dịch vụ, tránh bị ép giá.

Về ăn uống, chỉ nên chọn ở những hàng quán có bảng niêm yết giá. Trước khi thanh toán cần rà soát lại hóa đơn. Bên cạnh đó, bạn hãy lưu sẵn các đường dây nóng phản ánh về tình trạng du lịch của địa phương, cảnh sát khu vực, khách sạn nơi bạn lưu trú… Bằng cách này, bạn có thể liên hệ nhờ sự hỗ trợ trong trường hợp bị ép giá, trộm cắp, quấy rối...

Lừa đảo đặt phòng

Lễ Tết cũng là mùa cao điểm của các chiêu trò lừa đảo. Các khách sạn giả mạo trên ứng dụng hay fanpage giả mạo homestay, resort với giá rẻ khiến nhiều người chuyển cọc vội vàng, thiếu kiểm tra thông tin. Khi đến nơi lại không có phòng.

Lúc này, bạn cần bình tĩnh, nhanh chóng khóa giao dịch ngân hàng và trao đổi với cơ sở lưu trú chính thức. Nếu còn phòng, có thể thương lượng giá mới. Nếu hết phòng, bạn có thể nhờ giới thiệu cơ sở lưu trú tạm thời. Sau đó trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Mất trộm ở nơi đông người

Dịp lễ Tết với lượng người đông đúc còn là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an toàn và an ninh. Bạn cần cảnh giác cao độ, tránh mang theo tài sản có giá trị như tiền mặt nhiều, trang sức, túi hàng hiệu... Bởi những tên trộm thường lợi dụng đám đông để móc túi hoặc lấy cắp tài sản.

Trong trường hợp bạn phát hiện ra kẻ xấu đang "ra tay" với mình, hãy lập tức hô hoán. Nếu tài sản đã bị lấy đi trót lọt, bạn cần đến ngay cơ quan chức năng trình báo để được xử lý kịp thời.